Genelkurmay İstihbarat Başkanı Tümgeneral Ali Serin’in eski emir subayı FETÖ'den gözaltına alındı

20.06.2020 20:34

FETÖ'nün devlet içindeki tehlikesi hala geçmiş değil. Genelkurmay İstihbarat Başkanı Tümgeneral Ali Serin'in Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı yaptığı dönemde görev yapan eski emir astsubayı M.K., FETÖ soruşturması kapsamında Ankara'da yakalanarak gözaltına alındı. M.K., soruşturmanın yürütüldüğü Malatya'ya gönderildi.

Genelkurmay İstihbarat Başkanı Tümgeneral Ali Serin'in Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı yaptığı dönemde görev yapan eski emir astsubayı M.K., FETÖ soruşturması kapsamında Ankara'da yakalanarak gözaltına alındı. M.K., soruşturmanın yürütüldüğü Malatya'ya gönderildi.

SORGULANMASINA BAŞLANDI

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'ankesör soruşturmaları' ve 'itirafçı beyanları' kapsamında polis, hakkında gözaltı kararı verilen astsubay kıdemli başçavuş M.K.'yi Ankara'da yakalayarak gözaltına aldı. Hakkında çok sayıda kişinin ifadesi bulunduğu belirtilen M.K., sorgulanmak üzere Malatya'ya getirildi. Genelkurmay İstihbarat Başkanı Tümgeneral Ali Serin'in Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı yaptığı dönemde görev yapan eski emir astsubayı M.K.'nin emniyette sorgulanmasına başlandı.

15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişiminden sonra Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı görevine getirilen Tümgeneral Serin, 2019 yılında Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararıyla Genelkurmay İstihbarat Başkanı oldu. Gözaltına alınan M.K.'nın bu dönemde de emir astsubaylığı görevinde bulunduğu öğrenildi.