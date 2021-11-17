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DEPREM! Düzce Çilimli'de 5 büyüklüğünde deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü! (İlk görüntüler)

DEPREM! Düzce Çilimli'de 5 büyüklüğünde deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü! (İlk görüntüler)
17.11.2021 16:25 - Son Güncelleme: 17.11.2021 16:26
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Düzce'de saat 15.40'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Kocaeli, Sakarya, Bolu ve İstanbul olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Düzce'de depremin şiddetini hisseden vatandaşlar korkuyla evlerinden dışarıya çıktı. Vatandaşlar deprem paniğiyle arama motorlarından; Düzce depremi ne zaman oldu? Bolu depremi ne zaman oldu? İstanbul'da deprem mi oldu? Marmara depremi ne zaman oldu? sorularını aratıyorlar. 5 büyüklüğündeki depreme dair panik anları kameralara anbean böyle yansıdı. İşte ilk görüntüler...

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