Denizli Pamukkale'ye şehit ateşi düştü! Uzman Onbaşı Armağan Akman'ın ailesine acı haber verildi 04.03.2020 15:47

Suriye İdlib’de yürütülen ‘Bahar Kalkanı’ harekatında yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 23 yaşında ki Denizli Uzman Onbaşı Armağan Akman’ın baba evine acılı haber verildi. Şehit haberinin verildiği evin bulunduğu apartmanda İdlib’de görevli bir başka askerin daha olması hareketli dakikaların yaşanmasına neden oldu.

Suriye'de önceki günlerde başlatılan Bahar Kalkanı harekatında rejim güçlerinin saldırısı sonrası Uzman Onbaşı Armağan Akman (23) ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Akman yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak sabaha karşı şehit düştü. Akman'ın şehit haberi Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi'nde ki baba evine asker ve sivillerden oluşan bir heyet tarafından verildi. Acılı haberi alan baba Suat ve anne Gülseren Akman büyük bir acıya büründü.

Askeri heyeti karşılarında gören aile büyük panik yaşadı

Şehit haberinin gelmesinin ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından evin önüne taziye çadırı kurularak eve Türk bayrağı asıldı. Şehit Akman'ın bekar olduğu ve bir kız kardeşinin olduğu öğrenildi.

Öte yandan, şehit haberinin verildiği binada İdlib'de görevli bir başka askerin daha olması kısa süreliğine de olsa hareketli anların yaşanmasına neden oldu. İdlib'de görev yaptığı ve ismi henüz belirlenemeyen diğer askerin ailesinin de şehit haberi vermeye gelen heyeti karşılarında görünce büyük korku ve panik yaşadıkları belirtildi. Askerin ailesinin daha sonra Akman'ın ailesinin yanına gittikleri ve evlatlarının acılarını paylaşması ise yürekleri dağladı.