CHP'li Engin Özkoç'a Başkan Erdoğan’a hakaretten dolayı 1 milyon TL'lik dava! | Video 05.03.2020 09:48

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç aleyhine 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında Başkan Erdoğan'a hakaretten 1 milyon TL manevi tazminat davası açıldı.



Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ve edepsiz açıklamaları nedeniyle, Engin Özkoç aleyhine 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açtık. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan suç duyurusunda bulunduk. Konunun sonuna kadar takipçi olacağız." ifadelerini kullandı.









CHP'Lİ ENGİN ÖZKOÇ'TAN SKANDAL İFADELER!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşmasında "Türkiye'nin bu tarihi mücadelesini sürekli fitneyle, yalanla, iftira ile lekelemeye çalışan her kim olursa olsun açık ve net söylüyorum; Haysiyetsizdir onursuzdur, şerefsizdir,alçaktır, haindir" sözleri üzerine kameralar karşısına geçen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Başkan Erdoğan hakkında skandal ifadeler kullanmıştı.

Her fırsatta Esad'la barışalım diyen partinin Grup Başkanvekili, partisinin Esad sevdasını unutup özellikle son operasyonlarla Esad'a büyük darbe vurulmasını sağlayan Başkan Erdoğan için skandal sözler sarf etmişti.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında "cumhurbaşkanına hakaret"ten soruşturma başlatmış, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un TBMM'de yaptığı basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli sözler sarf edildiğinin tespit edildiği belirtilmişti. Açıklamada, Özkoç'un Twitter hesabından yaptığı paylaşım ve TBMM'deki konuşma içeriğinin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesinde düzenlenen "cumhurbaşkanına hakaret" suçu kapsamında kaldığının değerlendirildiği ve hakkında "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.