Son dakika: CHP'li Engin Özkoç'un Erdoğan'a hakareti sonrası Meclis'te kavga çıktı | Video 04.03.2020 17:18

Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'ın Grup Toplantısı'ndaki konuşmalarına yanıt vermek için basın toplantısı düzenleyip Erdoğan'a hakaretler savuran Engin Özkoç, Meclis'te gerginliğe neden oldu. Özkoç'un skandal ifadeleri nedeniyle Meclis'te vekiller birbirine girdi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Başkan Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı'nda söylediği "Türkiye'nin mücadelesini lekelemek isteyenler alçaktır, şerefsizdir, haindir" sözleri üzerine kameralar karşısına geçerek Başkan Erdoğan hakkında skandal ifadeler kullandı.



Özkoç, Erdoğan için "Haysiyetsiz, Şerefsiz ve Onursuz" gibi ifadeler kullandı.







MECLİS'TE BÜYÜK GERGİNLİK!

CHP'li Özkoç'un Erdoğan hakkında skandal ifadeler kullanması Meclis'te gerginliğe neden oldu. TBMM'deki olaylı oturumda vekiller birbirine girdi, yumruklar havada uçuştu.