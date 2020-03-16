Haberler Video Son Dakika Videoları CHP'de kurultaya koronavirüs engeli
CHP'de kurultaya koronavirüs engeli

CHP'de kurultaya koronavirüs engeli

16.03.2020 16:28

CHP 28-29 Mart 2020 tarihlerinde yapılması planlanan kurultayı koronavirüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe erteledi. Açıklamayı CHP Sözcüsü Faik Öztrak yaparken, kurultayın tarihinin belirlenmediğini duyurdu.


Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 28-29 Mart 2020 tarihinde yapılması planlanan kurultay koronavirüs nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

CHP'Lİ ÖZTRAK'TAN AÇIKLAMA
Konuya ilişkin açıklama yapan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, 28-29 Mart'ta yapılması planlanan 37. Olağan Kurultayın koronavirüs önlemleri kapsamında ertelendiğini açıkladı.

Öztrak "MYK tüm kongre ve kurultayımızı ileri bir tarihe erteledi. Kurultayımızın ne zaman yapılacağı henuz belli değildir." dedi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Son Dakika Videoları