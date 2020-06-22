22.06.2020 09:32

Son dakika haberi... Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen sel felaketinde kayıp olarak aranan 4 kişiden üçünün cansız bedenine ulaşıldı. Böylece sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükselirken ekiplerin kayıp olan 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Bursa'nın Kestel ilçesinde selde kaybolan 4 kişiden üçünün cansız bedenlerine ulaşıldı.

Ekipler, ilçeye bağlı Kayacık Mahallesi'nde yürüttükleri selde kaybolan 4 kişiyi arama çalışmalarında, 3 kişinin cesedine ulaştı.

Ölen kişilerin olay yerinde bulunan yakınları gözyaşları içinde çalışanlara yardım etti.

Ekipler, kaybolan diğer 1 kişiyi arama çalışmalarına devam ediyor.

Arama ve kurtarma faaliyetlerinde, AFAD, sivil toplum kuruluşu çalışanı arama ve kurtarma personeli, UMKE, acil servis çalışanları ve Bursa Jandarma Komutanlığına bağlı timler görev alıyor.

Bölgede, Bursa Büyükşehir Belediyesi yol işleri ekiplerinin çalışmaları da sürüyor.





BAKAN SOYLU İNCELEMELERDE BULUNDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel bölgesinde incelemelerde bulundu.





Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, aşırı yağışın sele neden olduğu Bursa'nın Kestel ilçesine ulaştıktan sonra Kayacık Mahallesi'ni ziyaret etti.

Buradaki incelemelerinin ardından sel nedeniyle engelli Kader Akbaba'nın hayatını kaybettiği Dudaklı Mahallesi'ne geçen Soylu, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Mahalle sakinlerine "geçmiş olsun" dileklerini ileten Bakan Soylu, daha sonra Kestel Belediyesi'ne giderek, burada oluşturulan kriz masasında koordinasyon toplantısına katıldı.

Bakan Soylu'ya Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti milletvekilleri ile diğer yetkililer eşlik etti.





BAKAN KURUM AÇIKLADI: YARALARINI SARACAĞIZ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bursa'daki sele ilişkin, "Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerimizi yağıştan etkilenen bölgelere sevk ettik. Hasar tespit çalışmalarını hızla yaparak vatandaşlarımızın yaralarını saracağız." ifadelerini kullandı.





Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, selde hayatını kaybeden vatandaşlar için Allah'tan rahmet diledi.

Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen selde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerimizi yağıştan etkilenen bölgelere sevk ettik. Hasar tespit çalışmalarını hızla yaparak vatandaşlarımızın yaralarını saracağız."