Başkan Erdoğan'dan Libya ve Yunanistan açıklaması: Gereği neyse gereğini de anında yaparız 03.12.2019 10:00

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO İttifakı'nın kuruluşunun 70'inci yıl dönümü dolayısıyla Londra'da düzenlenecek NATO Liderler Toplantısı'na katılmak üzere bugün Birleşik Krallık'a hareket etmeden önce açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan, ''Arkadaşlar Yunanistan adımlarını atabilir. Bizim de adım atma hakkımız saklıdır. Gereği neyse gereğini de anında yaparız. Yunanistan, Mısır öbür tarafta Güney Kıbrıs; böyle bir üçlü çalışmayı yapmaları bizim Libya ile ilgili attığımız adımı asla etkilemez.'' dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO İttifakı'nın kuruluşunun 70'inci yıl dönümü dolayısıyla Londra'da düzenlenecek NATO Liderler Toplantısı'na katılmak üzere bugün Birleşik Krallık'ı ziyaret edecek. Erdoğan, kritik ziyaret öncesi açıklamalarda bulundu.

SORU: Libya'ya baskı açıklamaları geliyor. Genel değerlendirmeniz ne olur? Yunanistan bazı adımlar atacağını ifade ediyor. NATO'da gündeme getirip çeşitli kararlar aldırmaya çalışacağını ifade ediyor. Somut adımlar atmaya çalışırsa hamleniz ne olur? Anlaşmanın ardından çalışmalar hemen başlayacak mı, başladı mı?

Arkadaşlar Yunanistan adımlarını atabilir. Bizim de adım atma hakkımız saklıdır. Gereği neyse gereğini de anında yaparız. Ve bu konuyla ilgili olarak yani şu anda büyük ihtimalle onu da görüyorum; Libya belki büyükelçisini dahi çekebilir. Şu anda onlar büyükelçiyle muhatap oluyorlar, kendilerine göre bazı şeyler söylüyorlar. Dün aldığım bir haberler de Yunanistan Başbakanı bizimle görüşme talebinde bulundu. Orada kendisiyle de bu görüşme zemininde bunların hepsini konuşacağız tabi. Bütün milletim bunu da bilsin. Yunanistan, Mısır öbür tarafta Güney Kıbrıs; böyle bir üçlü çalışmayı yapmaları bizim Libya ile ilgili attığımız adımı asla etkilemez. Çünkü biz Libya ile bu noktada yazılı anlaşmamızı yaptık, imzayı attık ve şimdi de Meclisimize gelecek ve kahir ekseriyetle geçecektir.



Dün Polonya cumhurbaşkanı ile görüşmem oldu. Nitekim acaba Polonya ve Baltık ülkeleri olarak bir araya gelemez miyiz dediler, ne demek memnuniyetle bir araya geliriz dedik. Ama bizim terör örgütü olarak telakki ettiğimiz ve kendileriyle terör mücadelesi verdiklerimizi NATO'daki dostlarımız terör örgütü olarak kabul etmezlerse atılacak her türlü adımın karşısında oluruz.

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