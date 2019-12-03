Son dakika: Başkan Erdoğan’dan flaş Adil Öksüz açıklaması 03.12.2019 09:42

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO İttifakı'nın kuruluşunun 70'inci yıl dönümü dolayısıyla Londra'da düzenlenecek NATO Liderler Toplantısı'na katılmak üzere bugün Birleşik Krallık'a hareket etmeden önce açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan, ''Bakanımızın ifadesi tabi ki bu haddini bilmez, kendini bilmez malum kişi bu ülkeden kaçmıştır. Ama tabi sürekli olarak gittiği ülkelerin yönetimleri tarafından da bunlar koruma altında. Burada içişleri bakanlığımız, yapılacak operasyonla karga tulumba alır gelir mi bunu da zaman içinde görürüz.'' dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO İttifakı'nın kuruluşunun 70'inci yıl dönümü dolayısıyla Londra'da düzenlenecek NATO Liderler Toplantısı'na katılmak üzere bugün Birleşik Krallık'ı ziyaret edecek. Erdoğan, kritik ziyaret öncesi açıklamalarda bulundu.

SORU: Adil Öksüz, Avrupa ülkelerinden birinde midir?

Bakanımızın ifadesi tabi ki bu haddini bilmez, kendini bilmez malum kişi bu ülkeden kaçmıştır. Ama tabi sürekli olarak gittiği ülkelerin yönetimleri tarafından da bunlar koruma altında. Bakıyorsunuz işte çok farklı ülkelere; diyelim ki Belçika'ya kaçıyor, oradan Almanya'ya geçiyor vesaire. Şu anda ona benzer yüzlerce binlerce biliyorsunuz FETÖ'cü terörist buralarda yaşıyor. Biz bunların hepsini istedik. İstedik ama adreslerini vererek istedik. Buna rağmen buraların yönetimleri bu FETÖ'cü teröristleri bize bugüne kadar teslim etmedi. Edenler yok mu? Edilenler de var. Edildiği zaman açıklamasını da yapıyoruz. Burada içişleri bakanlığımız, yapılacak operasyonla karga tulumba alır gelir mi bunu da zaman içinde görürüz.