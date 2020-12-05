Haberler Video Son Dakika Videoları ANTALYA DEPREM VİDEO: Antalya Valisi Ersin Yazıcı'dan hasar yıkım ve sokağa çıkma açıklaması | 5 ARALIK

ANTALYA DEPREM VİDEO: Antalya Valisi Ersin Yazıcı'dan hasar yıkım ve sokağa çıkma açıklaması | 5 ARALIK

ANTALYA DEPREM VİDEO: Antalya Valisi Ersin Yazıcı'dan hasar yıkım ve sokağa çıkma açıklaması | 5 ARALIK
05.12.2020 16:14
Ana Sayfa 02:16
Antalya Valisi Ersin...
Ana Sayfa 02:01
Antalya son dakika deprem
Ana Sayfa 02:29
Akdeniz ısınıyor!...
Ana Sayfa 00:53
Gizlice çekiyorus
Ana Sayfa 02:30
“Yıldırım-16 Sehi Ormanları”...
Ana Sayfa 00:59
Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı
Ana Sayfa 02:49
Ulaşıma sis engeli: Çift yönlü...
Ana Sayfa 01:28
İlk kim aşı olacak? Sıralama...
Ana Sayfa 02:03
Teröristlere "Yıldırım"...
Ana Sayfa 00:46
Marketler açık mı? Bugün...
Ana Sayfa 05:19
"Olayı kapatmam için beni...
Ana Sayfa 01:23
Alişan 'Yok artık!' dedirtti

Son dakika deprem: Antalya'da hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 5.2 Kandilli ise 5.4 olarak açıkladı. Deprem Alanya Gaziapaşa açıklarında Akdeniz'de meydana geldi. Adana, Antalya, Marmaris ve çevre ilçelerde hissedilen depremin ardından vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Antalya Valisi Ersin Yazıcı koronavirüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağına rağmen vatandaşların isterlerse evlerinin önüne çıkabileceklerini söyledi.


Son dakika: Deprem kuşağında olan ülkemiz sık sık depremlerle sallanıyor. Bugün bir deprem daha meydana geldi.

AFAD'A GÖRE 5,2
Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.44'te Gazipaşa ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 77,58 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

KANDİLLİ 5,4 OLARAK AÇIKLADI
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5,4 olarak açıkladı.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ
10 saniye süren deprem Adana, Antalya, Marmaris ve çevre ilçelerde hissedilen depremin ardından vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

VATANDAŞLAR İSTERLERSE EVLERİNİN ÖNÜNE ÇIKABİLİRLER
A Haber canlı yayınına bağlanan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, koronavirüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağında evde olmaktan korkan vatandaşların evlerinin önüne çıkabileceklerini söyledi.

AHaber CANLI YAYIN

Son Dakika Videoları