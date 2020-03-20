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AK Parti'den

AK Parti'den "İkinci Yargı Paketi"ne ilişkin flaş açıklama: 2. Yargı Paketi Meclis Başkanlığına sunuldu

20.03.2020 13:17

Son dakika haberi... AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda değişikliği öngören 2. Yargı Paketi'ni Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi. Mehmet Muş, açıklamasında "İnfaz düzenlemesiyle alakalı son aşamaya gelmiş bulunmaktayız." ifadelerini kullandı.


AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda değişikliği öngören 2. Yargı Paketi'ni Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi.



Muş, "İnfaz düzenlemesiyle alakalı son aşamaya gelmiş bulunmaktayız. Mecliste önümüzdeki hafta diğer siyasi parti gruplarıyla görüşmeler yapacağız. Onlarla görüştükten sonra teklifimizi nihai hale getirip Meclis Başkanlığına sunacağız." dedi.

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