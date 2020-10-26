Başkan Erdoğan'dan Fransız mallarına boykot çağrısı

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası törenlerinde açıklamalarda bulunuyor... Koronavirüs salgınının tüm dünyada hızla yayıldığına dikkat çeken Erdoğan, "83 milyonun her birine burada görev düşüyor." diyerek uyarılarda bulundu. Fransa'da Müslümanlara yönelik yapılan alçak saldırıların ardından Erdoğan, Fransız mallarına boykot çağrısında bulunarak; "Milletime sesleniyorum. Sakın Fransız markalarını satın almayın." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası töreninde açıklamalarda bulunuyor... Avrupa'da son dönemde yükselen İslamofobi'ye dikkat çeken Erdoğan, Fransa ve Almanya'da yaşanan skandal olaylara tepki gösterdi. Fransız mallarına boykot çağrısında da bulunan Başkan Erdoğan, "sakın Fransız markalara asla iltifat etmeyin bunlardan satın almayın." dedi.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar

Buradan Filistin'den Arakan'a dünyanın dört bir ucundaki kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi gönderiyorum. Siz Peygamber efendimiz aşıklarını milletin evinde misafir etmekten bahtiyarlık duyuyorum. Hayırlara vesile olmasını, bereketli geçmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Sizlerin şahsında, milletimizin ve İslam aleminin Mevlid'i şimdiden tebrik ediyorum.

"83 MİLYONA GÖREV DÜŞÜYOR"

Bu sene Mevlid-i Nebi'yi gerek koronavirüs salgını gerekse bölgemizde yaşanan sıkıntılar nedeniyle buruk yaşıyoruz. 1 milyon 200 bin insanın hayatına mal olan salgın, dalgalar halinde yayılmaya devam ediyor. Güçlü sağlık altyapımız ve sağlık çalışanlarımızın fedakarlığı sayesinde diğer ülkelere göre daha hafif geçiriyoruz. Hastalıkla mücadelemizi sürdürüyoruz. Rehavete kapılmıyor, tedbiri asla elden bırakmıyoruz. Ülkemizi, milletimizi sıkıntıya sokmadan dengeli, hesaplanmış adımlarla süreci yönetiyoruz. Gereken müdahaleleri yapmaktan çekinmiyoruz. Alanında uzman arkadaşlarımızla durumu izliyor gerekli talimatları veriyoruz. Tüm dünyada hasta sayılarının ürkütücü boyutlara ulaştığı bu günlerde milletimden tedbirlere daha fazla hassasiyet göstermelerini rica ediyorum. 83 milyonun her birine burada görev düşüyor.. Bir süre daha sabredecek, kurallara uyacak ondan sonra hep birlikte feraha erişeceğiz.

Hüznümüzü artıran tek şey koronavirüs salgınında yaşamlarını yitirenler değil, Müslümanların içinde bulunduğu ahvaldir. İslam alemi sancılı imtihan ve zoruluklarla dolu günler yaşıyor. Dinimizce ve Peygamberimizce yasaklanmış fiilerin her an işlendiği dönemdeyiz. Suriye'de 1 milyon kardeşimiz hayatını kaybetti, 12 milyon kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı. Yemen'de kirli savaşın bedelini yüzbinlerce masum çocuk ödedi. Libya'nın zengin yeraltı kaynakları darbeciler ve batılı emperyalistler tarafından talan edildi. İslam beldelerinden anaların feryatları, çocukların çığlıkları, camilerin dumanları yükseliyor.

"SAKIN FRANSIZ MALLARI SATIN ALMAYIN"

Tüm dünyanın gözleri önünde Filistin'de zulüm, Irak ve Afgansitan2da terör can almaya devam ediyor. Fransa'da yaşananlar, Almanya'da yaşananlar bunlar dünyanın gözü önünde oluyor. Batı, özellikle Hırstiyan dünyasına sesleniyorum, Musevilere sesleniyorum; İnsanız, insan olarak Hıristiyan olmak suç değildir ona da sahip çıkıyoruz, Museviye de sahip çıkıyoruz. Fransa'da Müslümanlara zulüm varsa oraya da sahip çıkalım diye dünya liderlerine sesleniyorum. Nasıl Fransa'da Türk markalı mal satın alınmayın diyorsa, buradan milletime sesleniyorum, sakın Fransız mallarını satın almayın.

Gün geçmiyor ki Müslümanlara ait ibadethaneye saldırı haerini almayın. Buradan Şansölye Merkel'e de sesleniyorum; hani sizde din özgürlüğü vardı, devletinizin güvencesi vardı? Bir sabah namazında yüzü aşkın polis camiye saldırıyor. Bunların tam tersini Türkiye'den duydunuz mu, hayır. Bizde gerçek din özgürlüğü var, bunlarda yok.

"FRANSA'NIN AKLİ NOKTADA KONTROLE MUHTAÇ LİDERİ..."

Gün geçmiyor ki Müslümanların inanç hürriyetini kısıtlayan uygulamayla karşılaşmayalım. Kuran'ı Kerim'i hedef alan alçaklıkla muhatap olmuyoruz. Fransa'nın akli noktada kontrole muhtaç liderinin teşvikiyle bu saldırılar yapılmaya başlandı. Demokrasiyi kimseye bırakmayan batılı devlette, Müslümanlara yönelik saldırılar sıradan hale gelmiştir. Irkçı terörizm... Buradan sesleniyorum, siz faşistsiniz, siz Nazi'nin zincir halkalarısınız. 2. Dünya Savaşı öncesi Avrupa'daki Musevilere yönelik linç kampanyasının benzerine Müslümanlar maruz kalıyor.

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