Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, temininde zorluk yaşanan ilaçlara ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Fahrettin Koca söz konusu ilaçların üretiminin artırıldığını belirterek "Şu an mevsimsel hastalıklara bağlı talep artışı, dünyada hammadde üretimi kaynaklı sorunlar var. Kısa zaman zarfında eksikliği hissedilen antibiyotikler, çocuk şurupları dâhil olmak üzere, pek çok ilaç piyasaya verilecek." ifadelerini kullandı.

CUMHURİYET'İN SAHTE İLAÇ İDDİALARINA YANIT

Koca CHP yandaşı Cumhuriyet'in ortaya attığı ve köpürttüğü 'sahte ilaç' yalanına da yanıt verdi. Koca, "Eczaneden alınan ruhsatlı ilacın sahte olması söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

Koca Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

HER İLAÇ KUTUSUNUN KİMLİS NUMARASI VAR

"Her bir ilaç kutusunun, onu diğer kutulardan ayıran bir kimlik numarası var. Kutuyu, üretimden reçete edildiği hastaya kadar takip ediyoruz. Eczane raflarındaki tüm ruhsatlı ilaçlar bu İlaç Takip Sistemine kayıtlı. Eczaneden alınan ruhsatlı ilacın sahte olması söz konusu değil.

Az sayıda hastaya özel olarak getirilen, başka ülkelerde ruhsatlı, Türkiye'de ruhsatı olmayan ilaçlar var. Bunlardan biri için ileri sürülen iddiaların gereği yapılmıştır. Kısa zamanda, bizde ruhsatlı olmayan ilaçların ülkeye girişinde İlaç Takip Sistemine kaydını sağlayacağız.

TEMİNİNDE ZORLUK ÇEKİLEN İLAÇLARDA ÜRETİM ARTIYOR

Temininde zorluk yaşanan bazı ilaçların üretimi artırıldı. Şu an mevsimsel hastalıklara bağlı talep artışı, dünyada hammadde üretimi kaynaklı sorunlar var. Kısa zaman zarfında eksikliği hissedilen antibiyotikler, çocuk şurupları dâhil olmak üzere, pek çok ilaç piyasaya verilecek.

Çocukluk çağı enfeksiyonlarında kullanılan, temininde sıkıntı yaşanılan ŞURUP FORMLU ANTİBİYOTİKLERDEN 2022 Aralık ayında piyasaya 1,8 milyon kutu, bugün itibariyle Ocak 2023'te ise piyasaya 3,1 MİLYON KUTU arz edildi. Şubat ayında üretim miktarını daha da artırmaya çalışıyoruz."

CUMHURİYET SAHTE İLAÇ YANINI KÖPÜRTÜYOR

CHP yandaşı Cumhuriyet gazetesi ve Murat Ağırel kaçak ve sahte ilaç iddialarını bakanlığın yanıtlarına rağmen köpürtüyor!

Bakanlık geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Ülkemizde ilaç alanında düzenleyici ve denetleyici yetkili otorite Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'dur." derken İlaç kılavuzundaki değişiklikle kalitesiz ilaç ithalatının önlendiği de bildirildi.

Bakan Koca daha önce konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bizim yaptığımız kılavuz güncellemesi tedbirleri daha da sıkılaştırıp vatandaşa güvenilir ilaç sağlamayı amaçlıyor. Bu ülkelerden ilaç getirmek isteyenler ise ucuz maliyetli; ancak kalitesi belirsiz ilaç getirerek, ilaç teknolojisi gelişmiş ve uluslararası tanınırlığı olan ilaç otoritelerine üye ülkelerin ilacıyla eşdeğer kılıp, yüksek fiyatlara satmak isteyenler. Bu durumda bizim kılavuzumuz da bunu yapmak isteyenlerin oyunlarını, yani rantı bozan bir kılavuz." ifadelerini kullandı.

"BİR KUTU DAHİ GİRİŞ OLMADI"

Bakan Koca, kanser hastalarına sahte ilaç kullanıldığı iddiasıyla ilgili geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada "Mevcut iddia için biz soruşturmamızı 2019'da tamamladık. Soruşturma Sağlık Bakanlığı müfettişleri tarafından yapıldı ve ilacın sahte olduğu belirlenir belirlenmez ilgili tüm bilgi ve belgeler sunularak savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Ayrıca şunun da altını çizeyim; TİTCK kayıtlarına göre ülkemize Bangladeş'ten bugüne kadar iddiaya konu olan ilacın bir kutu dahi girişi olmamıştır. Hiçbir şekilde hastalarımızda kullanılması da söz konusu olmamıştır" diye konuştu.