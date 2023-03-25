RAMAZAN İMSAKİYE
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Nar ekşisi neden yasaklandı? Resmi Gazete'de yayımlandı! Nar ekşisi tadı veren soslar neden satılmayacak, zararları neler?

Nar ekşisi neden yasaklandı? Resmi Gazete'de yayımlandı! Nar ekşisi tadı veren soslar neden satılmayacak, zararları neler?
25.03.2023 10:51

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğine göre, bundan sonra nar ekşisi tadını veren nar aromalı sos, nar sosu, narlı sos, nar ekşili sos, nar aromalı şurup ve nar ekşili şurup gibi nar ekşisi benzeri ürünler yurt içinde piyasaya arz edilemeyecek. Peki, nar ekşisi zararları neler? Nar ekşisi neden yasaklandı? İşte detaylar...

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Tarım Ve Orman Bakanlığı, nar ekşisine ilişkin olarak Resmi Gazete'de karar yayımladı. Karara göre bundan sonra nar ekşisine sadece nar, nar suyu, nar suyu konsantresi ve sudan başka bir bileşen eklenemeyecek.

NAR EKŞİSİ SOSU NEDEN YASAKLANDI?

Buna göre, nar ekşisine, nar, nar suyu, nar suyu konsantresi ve su dışında başka bir gıda bileşeni eklenemeyecek. Nar ekşisi izlenimi veren nar aromalı sos, nar sosu, narlı sos, nar ekşili sos, nar aromalı şurup ve nar ekşili şurup gibi isimlerle nar ekşisi benzeri ürünler yurt içinde piyasaya arz edilemeyecek. Bu kapsamda yurt içinde piyasaya arzına izin verilmeyen ürünler, 30 Haziran 2024'ten sonra piyasada bulundurulamayacak.

DOĞAL OLMAYAN NAR EKŞİSİ SOSUNUN ZARARLARI

İçinde bulunan kimyasallar kanseri tetikleyebilir.

Fruktoz, glikoz gibi nişasta bazlı şeker içeriğinin ise nar ekşisi izlenimi nedeniyle bu sosları kullanan diyabet hastalarını komaya götürecek kadar etkileyebilir.

NAR EKŞİSİ SOSUNUN İÇİNDE NELER BULUNUYORDU?

Glikoz şurubu, nar suyu konsantresi (%30), asitlik düzenleyici sitrik asit, su, renklendirici karamel, koruyucu sodyum benzoat.

SON TARİH 30 HAZİRAN 2024!

Nar ekşisi izlenimi veren nar aromalı sos, nar sosu, narlı sos, nar ekşili sos, nar aromalı şurup ve nar ekşili şurup gibi isimlerle nar ekşisi benzeri ürünler yurt içinde piyasaya arz edilemeyecek.

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