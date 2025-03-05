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Kolon kanseri nasıl belli olur? Belirtileri ve tedavi sürecini uzman isim anlattı
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Kolon kanseri nasıl belli olur? Belirtileri ve tedavi sürecini uzman isim anlattı

Giriş Tarihi: 05 Mart 2025 10:46 Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2025 10:46

Mart ayı, Kalın Bağırsak (Kolon) Kanseri Farkındalık Ayı olarak kabul edilirken uzmanlar kolon kanserine karşı erken teşhisin önemini bir kez daha vurguluyor. Ülkemizde en sık görülen ve erken teşhis edilmediğinde ölümcül sonuçlar doğurabilen kolon kanseri hakkında açıklamalarda bulunan Onkolojik Cerrahi ve Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Öncel, sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve düzenli taramalar ile bu hastalığa karşı korunmanın mümkün olduğunu belirtti. Prof. Dr. Öncel özellikle 50 yaş ve üzeri bireylerin düzenli kolonoskopi yaptırmalarının hayati önem taşıdığını söyledi.

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