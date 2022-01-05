Haberler Sağlık Videoları Haftalık vaka haritası açıklandı! İllere göre vaka sayıları ne durumda? İşte 18-24 Aralık tarihleri arasında Covid-19 vaka sayıları...

Haftalık vaka haritası açıklandı! İllere göre vaka sayıları ne durumda? İşte 18-24 Aralık tarihleri arasında Covid-19 vaka sayıları...

Haftalık vaka haritası açıklandı! İllere göre vaka sayıları ne durumda? İşte 18-24 Aralık tarihleri arasında Covid-19 vaka sayıları...
05.01.2022 14:12

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Haftalık vaka haritası açıklandı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18-24 Aralık tarihleri arasında illere göre Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Buna göre, 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı İstanbul'da 303,51, Ankara'da 129,82, İzmir'de 68,54 oldu. Haritaya göre en fazla vakanın görüldüğü il 468,85 oranla Kırklareli oldu. İşte 18-24 Aralık tarihleri arasında Covid-19 vaka sayıları...

Sağlık Videoları

Bakan Koca illere göre vaka haritasını paylaştı. Koca, "18-24 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." dedi.

KIRKLARELİ İLK SIRA YER ALDI

Haritaya göre en fazla vakanın görüldüğü il 468,85 Kırklareli olurken, onu sırasıyla 462,01 ile Çanakkale ve 427,42 ile Eskişehir takip etti.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDEKİ SON DURUM

Haritada yer alan verilere göre, 18-24 Aralık'ta 100 bin kişide görülen vaka sayısı İstanbul'da 303,51, Ankara'da 129,82, İzmir'de 68,54 oldu.

Bilim Kurulu Toplantısı kararları için milyonların gözü kulağı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarına çevrildi. Belirli aralıklar ile Bilim Kurulu üyelerinin katılımı ile gerçekleşen toplantıda, vaka sayılarındaki son durum ile salgında gelinen son nokta istişare ediliyor.

BİLİM KURULU NE ZAMAN?

Son olarak 3. doz aşı kararı veren Bilim Kurulu'da omicron varyantının ele alınması ön görülüyor. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu genellikle çarşamba günleri gerçekleşiyor.

Bu bilgiler kapsamında Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.30'da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak. Türkiye'de son 24 saatte 382 bin 888 Kovid-19 testi yapıldı, 54 bin 724 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi yaşamını yitirdi.

İSTANBUL'DA KORKUTAN ARTIŞ
Günlük vaka sayılarını değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Omicron varyantı, İstanbul'daki vaka sayılarının toplam vaka sayısının yarısını aşmasına neden oldu. Yeni varyanta bağlı vaka artışları şimdilik büyük şehirlerde dikkat çekse de aynı durum diğer illerde de kolayca yaşanabilir. Tedbirlere her yerde aynı ciddiyetle uyulmalıdır" ifadelerini kullandı.

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