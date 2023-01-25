Bu makyaj markalarını sakın kullanmayın! Bakanlık ifşaladı! Uygunsuz çıktılar! İşte isim isim en tehlikeli kozmetik markaları...

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yapılan denetimlerde en tehlikeli kozmetik markaları ortaya çıktı. 203 kozmetik üründen uygunsuz ve güvensiz olduğu belirlenen 178 ürün için 545 bin 340 lira para cezası kesildi. 52 bin 890 şişe parfüm ve deodorant ise güvensiz ürün kapsamına alınarak imha edildi. İşte asla kullanmamanız gereken tehlikeli kozmetik markaları...

Toplam 203 kozmetik ürünü kapsayan denetimlerde, ürünlerin 162'sinin teknik düzenlemeye aykırı, 16'sının ise güvensiz olduğu ortaya çıktı.

Bu ürünleri piyasaya sürenlere toplam 545 bin 340 TL ceza verildi.Üreticisi belirsiz, sahte, kaçak ya da taklit olduğu saptanan 52 bin 890 şişe parfüm ve deodorant, 5324 sayılı Kozmetik Kanunu çerçevesinde güvensiz ürün olarak tespit edildi. Bu ürünlerin imha edilmesine karar verildi.

KOZMETİKLERİN İÇEREBİLECEĞİ ZARARLI KİMYASALLAR NELERDİR?



1- Parabenler

2- Fitalatlar

3- Sodyum Lauryl Sülfat

4- Nanopartiküller

5- Diethanolamine (DEA) ve Triethanolamine (TEA)

FONDÖTEN KANSER YAPAR MI?

Göz farı, göz kalemi, maskara, fondöten, makyaj çıkarıcı, oje, parfüm ve ruj gibi güzellik ürünlerini sık kullananlar ile nadir kullanan beyaz kadınlar arasında meme kanseri gelişme riski hafif, orta derece kullananlarda 1.13 ve veya sık kullananlarda 1.15 kat artmıştır.

PARFÜMLÜ KREMLER ZARARLI MI?

Özellikle nemlendirici ve şampuanlarda kullanılarak hoş bir koku sağlayan parfüm içeriğinin doğal yağlardan elde edilmediği sürece sağlığa zarar verdiği biliniyor. Kozmetik ürünlerinin içine koyulan bu yapay kokular, cilt alerjilerine ve solunum problemlerine yol açabilir.

PARABEN SİVİLCE YAPAR MI?

Paraben içeren ürünler, ciltte alerjik reaksiyonlara çok kısa bir sürede neden olur. Eğer bir ürün cildinizde bu tür bir cilt problemine neden olduysa o ürünü bir daha kullanmamalısınız. Kısa süre içerisinde meydana gelen zararları genellikle sivilce, tahriş vb. cilt hastalıkları ile kendini hissettirir.

ÇAKMA MAKYAJ MALZEMELERİ ZARARLI MI?

Bu boyaların birçoğunun sahte olması ve cilt için zararlı kimyasal maddeler içermesi, ciddi sağlık problemlerine yol açabiliyor.

KOZMETİK KİMYASALLARI NELERDİR?

Kozmetik ürünlerin içeriğinde bulunan kimyasallardan olan petrokimyasallar, isopropyl alcohol (ya da isopropanol), metil alkol (methyl alcohol ya da methanol), buthyl alcohol (butanol), ethyl alcohol (etil alkol ya da ethanol) formları ile ürün içeriklerinde yer almaktadır.

RUJ KANSER YAPAR MI?

ABD'li uzmanlar, özellikle gençler arasında yaygın bir şekilde kullanılan parlatıcı ruj ve ojeler için kanser alarmı verdi. Philadelphia'daki Fob Chase Kanser Merkezi'nde yapılan araştırmada, bu ürünlerde kullanılan bitil bencil Talat (BBP) adli maddenin meme kanseri riskini artırdığı ortaya çıktı.

KALİTELİ KOZMETİK ÜRÜNÜ NASIL ANLAŞILIR?

Kozmetik ürünün üzerinde yer alan barkod numarasını gepir. org. tr adresi üzerinden hangi firmaya ait göründüğü kontrol edilmeli, ithalatçı olan firma ile uyuşup uyuşmadığına mutlaka dikkat edilmelidir.

SAÇI EN ÇOK NE DÖKER?

Saç dökülmesi mevsimsel değişiklikler, stres, demir eksikliği, hormon bozuklukları nedeniyle meydana gelebilir. Ancak uzun süreli saç dökülmeleri ciddi hastalıkların belirtilerinden biri olabilir. Mevsimsel değişiklikler, stres, demir eksikliği ve hormon bozuklukları saç dökülmesine neden olabilir.

OJE KANSER YAPIYOR MU?

Eğer alerjiniz varsa bu maddeyle temas olası kimyasal yanıklara neden olabilir. Ayrıca kalp ritim bozukluklarını, ve kanseri tetikleyebilir. Ojelere koku veren dibütil rehitalat maddesi, hormonlar ve metabolizma üzerinde hasarlara, jinekolojik hastalıklara ve solunum yolları hastalıklarına neden olabili

PARFÜM NERELERE SIKILMALI?

Parfümü, her zaman nabız noktalarınıza uygulamalısınız. Bu, bileklerin içi, kulakların arkası, dizlerinizin ve dirseklerinizin arkası ve boynunuz anlamına gelir.

RİMELİN ÇAKMA OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

Koku konusunda ise maskaralara değinmek durumundayız: Orijinal maskaralar hafifçe güzel kokarlar. Eğer elinizdeki maskara fazla fazla parfümlüyse, daha da kötüsü berbat kokuyorsa... O maskarayı gözünüze sakın yaklaştırmayın!

KOZMETİK MALZEMELERİ İNSAN SAĞLIĞINA ZARAR VERİR Mİ?

Kozmetik ürünlerin içerik kısmında yer alan FD&C ve D&C yazıları bu ürünler içerisinde yapay renklendirici kullanıldığını gösterir. Petrol ve türevi maddelerden elde edilen bu sentetik renklendiriciler, kanserojen madde kategorisine giriyor ve insan sağlığını ciddi ölçüde tehdit ediyor.

JEL TIRNAK KANSER YAPAR MI?

UV ışığının deride karsinojen etkisi nedeniyle uzun süre jelli tırnak kullanan kişilerde ellerde deri kanseri gelişebilir.