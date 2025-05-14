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Anneler babalar dikkat! Ekran bağımlılığı çocukları şişmanlatıyor! Doç. Dr. Nicole Avena çocukları korumanın yolunu açıkladı!
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Anneler babalar dikkat! Ekran bağımlılığı çocukları şişmanlatıyor! Doç. Dr. Nicole Avena çocukları korumanın yolunu açıkladı!

Giriş Tarihi: 14.05.2025 13:24:36

Anneler babalar dikkat... Çocuklarda artan obezitenin nedeni ekran bağımlılığı olabilir. Uzmanlar, ekran karşısında geçirilen sürenin yeme alışkanlıklarını bozduğunu belirtiyor. Doç. Dr. Nicole Avena, aileleri uyararak "Yemek izleyerek değil, bilinçli şekilde tüketilmeli" dedi.

İstanbul'da düzenlenen 6. Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi, 20 farklı ülkeden gelen uzmanların katılımıyla gerçekleşti.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğiyle organize edilen kongrede, dijital bağımlılık, sanal kumar, uyuşturucu kullanımı ve obezite gibi küresel tehditler masaya yatırıldı.

Takvim.com.tr 6. Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi'nde

AİLELERE UYARI: EKRAN OBEZ YAPIYOR
Kongrede "Yeme Bağımlılığı Bilimi: Obezite ve Halk Sağlığına Etkileri" başlıklı bir sunum yapan Doç. Dr. Nicole Avena, çocuklarda ekran bağımlılığı ile obezite arasındaki tehlikeli ilişkiye dikkat çekti.

Doç. Dr. Nicole Avena ve Takvim.com.tr'den Fatma Gül

Takvim.com.tr'den Fatma Gül'e konuşan Avena, aileleri uyardı.

"YEMEK, SADECE BİR YERE BAKARAK TÜKETİLEN BİR ŞEY DEĞİLDİR"
Doç. Dr. Avena, çocukların yemekle ilişkilerinin değiştiğini belirterek, "Yemek sadece bir yere bakıp tüketilen bir şey değil. Beslenme; bilinçli, eğitici ve faydalı bir süreçle yürütülmeli. Ekrana bakarak yemek yemek, hem sağlıksız hem de obeziteyi tetikleyici bir alışkanlık haline geldi" dedi.

Ekran bağımlılığı obez yapıyor (AA, Takvim.com.tr Arşiv)

SOSYAL MEDYA, İŞLENMİŞ GIDALAR VE TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI ÜÇGENİ
Avena'ya göre obezitenin birçok nedeni var ancak en dikkat çekeni ekran maruziyeti. Sosyal medya kullanımı ve işlenmiş gıdaların çocuklar üzerindeki etkisi ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Avena, "İnternet aracılığıyla yiyeceklere sınırsız erişim, çocuklarda sağlıksız yeme alışkanlıklarını ve obeziyeti tetiklemiş oluyor." ifadelerini kullandı.

AİLELERE ÇAĞRI: EKRANI DEĞİL, ÇOCUĞUNUZU İZLEYİN
Çocukların ekrana maruz kalmadan yemek yemeyi öğrenmesi gerektiğini belirten Avena, "Ailenin çocukla iletişim kurarak onu eğitmesi ve ekrana maruz kalmadan yemeği yiyebileceğini öğretmesi gerekiyor." dedi.

Doç. Dr. Nicole Avena ve Takvim.com.tr'den Fatma Gül

ÇÖZÜM: DOĞAL GIDALAR VE BİLİNÇLİ FARKINDALIK
Obezitenin önüne geçmek için ilk adımın, yemek yeme alışkanlıklarını değiştirmek olduğunu vurgulayan Avena, işlenmiş gıdalardan uzak durulması gerektiğini söyledi.

Avenna şu ifadeleri kullandı:

"Yemek yeme alışkanlığını değiştirmemiz gerekiyor en başta. İşlenmiş gıdalardan uzak tutumak gereliyor. Bir de çocukların yemekle ilişkisini değiştirmeliyiz. Yemek sadece bir yere bakıp tüketilen bir şey değil beslenme ve faydalı bir şekilde bilinçlendirme ile bunu aşabiliriz."

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