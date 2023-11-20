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Haberler Safir Videoları Giriş Tarihi: 20 Kasım 2023, 10:03 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2023, 10:03

Safir 12. bölüm 4. fragmanı: “Dünyamı ben yıktım kendi elimle…”

atv'nin yeni dizisi Safir 12. bölüm 4. fragmanı yayınlandı. Fragmana, “Dünyamı ben yıktım kendi elimle…” sözleri damga vurdu.

Feraye ve Okan, intikam hırsıyla dengesini iyice kaybetmiş olan Bora'nın zorbalıklarına maruz kalır. Bora kafayı Feraye'ye takar, Yaman ve Ateşin olmadığı bir dünyada, birlikte olmayı planlamaktadır. Kendinden ziyade Yaman için endişelenen Feraye, Bora'nın döndüğünü daha fazla saklamaz. Feraye için endişelenen Yaman ise, bu tehlike karşısında ona daha yakın durmaya başlar. Diğer yandan, bir başka şüpheye kapılan Ateş de Feraye ve Yaman ikilisini yakın gözlem altına almıştır. Her ne kadar anlaşmalı bir evlilik olsa da aralarındaki, Ateş aşka düştüğü Feraye'yi kıskanmaktadır. Peki ya bebeğin babasının Yaman olduğunu öğrenirse… Neler yapacağını, ne yönde kararlar alacağını kestirmek zor olacaktır.

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10.11.2023Cuma
SAFİR FRAGMAN İZLE! Safir 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
09.11.2023Perşembe
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