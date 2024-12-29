Giriş Tarihi: 29 Aralık 2024 23:46 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2024 23:46

Her hafta olduğu gibi bu akşam da Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster, heyecan dolu dakikalara sahne oldu. Büyük ödülü kazanmak için kıyasıya mücadele eden yarışmacılar, 100 bin TL ve 5 milyon TL aralığındaki zorlu sorularla karşı karşıya kaldı.

Dört büyüklerden Süper Lig'de 37 sezon, 14 sezon, 13 sezon ve 10 sezon art arda şampiyon olamamış futbol takımlarının doğru sıralaması nasıldır?

A: TS, GS, BJK, FB

B: FB, TS, GS, BJK

C: TS, BJK, GS, FB

D: TS, FB, BJK, GS

CEVAP: C - TS, BJK, GS, FB