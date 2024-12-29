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Dört büyüklerden Süper Lig’de 37 sezon, 14 sezon, 13 sezon ve 10 sezon art arda şampiyon olamamış futbol takımlarının doğru sıralaması nasıldır?
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Dört büyüklerden Süper Lig'de 37 sezon, 14 sezon, 13 sezon ve 10 sezon art arda şampiyon olamamış futbol takımlarının doğru sıralaması nasıldır?

Giriş Tarihi: 29 Aralık 2024 23:46 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2024 23:46

Televizyon dünyasının en popüler yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam Oktay Kaynarca'nın sunumuyla yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Yarışmacılara sorulan zorlayıcı sorular, 100 bin TL ile 5 milyon TL arasında ödüllendiriliyor. Yarışmacıların verdikleri mücadele izleyicilere unutulmaz anlar sunarken özellikle bu sorunun yanıtı merak ediliyor. İşte o sorunun cevabı...

Her hafta olduğu gibi bu akşam da Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster, heyecan dolu dakikalara sahne oldu. Büyük ödülü kazanmak için kıyasıya mücadele eden yarışmacılar, 100 bin TL ve 5 milyon TL aralığındaki zorlu sorularla karşı karşıya kaldı.

Dört büyüklerden Süper Lig'de 37 sezon, 14 sezon, 13 sezon ve 10 sezon art arda şampiyon olamamış futbol takımlarının doğru sıralaması nasıldır?

A: TS, GS, BJK, FB

B: FB, TS, GS, BJK

C: TS, BJK, GS, FB

D: TS, FB, BJK, GS

CEVAP: C - TS, BJK, GS, FB

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