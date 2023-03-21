Türkiye'nin yerli otomobili Togg T10X, Türkiye'de olduğu gibi dünyada da konuşuluyor. Togg, son olarak Fransa'da gündem oldu. Fransız basını, Togg'un birinci sınıf tasarım modeli ve yüzde 100 Türk otomobili olduğunu belirterek, "Türkiye yüzde 100 Türk bir otomobil yaptı. 2023'te Türkiye yollarında olacak. 2024'te de Avrupa ve Fransa'da büyük çıkışını yapacak" ifadelerini kullandı. T10X'in tüm özelliklerinin mercek altına alındığı haberde, aracın yüksek bir teknolojiye sahip olduğu vurgulanırken, Trumore'a da dikkat çekildi. Tüm Euro NCAP testlerinde 5 yıldız alacak şekilde tasarlandığı vurgulanan Togg'un diğer modellerinin de merakla beklendiği ifade edildi. Başka bir haberde ise Türk elektrikli SUV'unun 2024'te Avrupa'ya geleceğine işaret edildi. Bir haberde de "Togg T10X: Türkiye'den elektrikli SUV yakında Avrupa yollarında" başlığı atıldı.



41 BİNİ AŞTI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, önceki akşam, Togg için verilen ön sipariş sayısını 41 bin olarak duyurdu. "Yapamazsınız, fabrikası nerede? Neresi yerli ki? Üretim bandı yok ithal bunlar, 2 milyon liradan aşağı olmaz, kimse almaz" diyenler olduğunu hatırlatan Varank, "Bu cümleleri kuranları hatırladınız değil mi? Togg T10x siparişi 41 bin oldu" diye yazdı.