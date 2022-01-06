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TOGG dünya sahnesinde! TOGG hesabından heyecanlandıran video! CES'teki Togg standını 360° sanal turla ziyaret etme fırsatı!

TOGG dünya sahnesinde! TOGG hesabından heyecanlandıran video! CES'teki Togg standını 360° sanal turla ziyaret etme fırsatı!
06.01.2022 10:22

OTOMATİK OYNAT

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TOGG dünya sahnesinde! Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, ABD'nin Las Vegas şehrindeki Consumer Electronic Show Fuarı'nda sergilenerek ilk kez dünya sahnesine çıktı. Dünyanın yakından takip ettiği TOGG perdenin kalkmasıyla büyük bir beğeni aldı. Gerek tasarımıyla ve son teknolojisiyle tam not alan yerli otomobil TOGG C Sedan modeli büyük bir ses getirdi. TOGG sosyal medya hesabından bir video paylaşımla ''CES'teki Togg standımızı 360° sanal turla ziyaret etmek ister misiniz?'' paylaşımı heyacan yarattı. İşte TOGG'un Las Vegas standını 360° sanal turla ziyaret etme fırsatı!

Otomobil Videoları

ABD'de devam eden Consumer Electronic Show Fuarı'nda (CES 2022 fuarı) Togg'un da bir standı içeriyor. Bu stand alanının yıldızı ise dün akşam tanıtılan, tüm detaylarına burada yer verdiğimiz Togg Sedan. İşte bunun için bir sanal yayınlanma de hazırlanmış durumda. Bilgisayar ortamında 360 aşama olarak hazırlanan buradaki sayfaya akıllı telefonunuzdan girerek, Togg'a hususi olarak kurulan fuar alanını gezebilir ve birçok mevzuda informasyon sahibi olabilirsiniz.

CES'teki Togg standımızı 360° sanal turla ziyaret etmek ister misiniz?

https://ces2022.togg.com.tr

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