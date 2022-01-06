TOGG dünya sahnesinde! Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, ABD'nin Las Vegas şehrindeki Consumer Electronic Show Fuarı'nda sergilenerek ilk kez dünya sahnesine çıktı. Dünyanın yakından takip ettiği TOGG perdenin kalkmasıyla büyük bir beğeni aldı. Gerek tasarımıyla ve son teknolojisiyle tam not alan yerli otomobil TOGG C Sedan modeli büyük bir ses getirdi. TOGG sosyal medya hesabından bir video paylaşımla ''CES'teki Togg standımızı 360° sanal turla ziyaret etmek ister misiniz?'' paylaşımı heyacan yarattı. İşte TOGG'un Las Vegas standını 360° sanal turla ziyaret etme fırsatı!