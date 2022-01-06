ABD'de devam eden Consumer Electronic Show Fuarı'nda (CES 2022 fuarı) Togg'un da bir standı içeriyor. Bu stand alanının yıldızı ise dün akşam tanıtılan, tüm detaylarına burada yer verdiğimiz Togg Sedan. İşte bunun için bir sanal yayınlanma de hazırlanmış durumda. Bilgisayar ortamında 360 aşama olarak hazırlanan buradaki sayfaya akıllı telefonunuzdan girerek, Togg'a hususi olarak kurulan fuar alanını gezebilir ve birçok mevzuda informasyon sahibi olabilirsiniz.

CES'teki Togg standımızı 360° sanal turla ziyaret etmek ister misiniz?

https://ces2022.togg.com.tr