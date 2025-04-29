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İstanbul’da şok! 36 İSPARK otoparkı mühürlendi: Araç sahipleri ne yapacak?
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İstanbul'da şok! 36 İSPARK otoparkı mühürlendi: Araç sahipleri ne yapacak?

Giriş Tarihi: 29.04.2025 16:22:16

İBB zabıta ekipleri, ruhsat eksikliği gerekçesiyle İstanbul'un farklı ilçelerindeki 36 İSPARK otoparkını mühürledi. Deprem sonrası yapılan güvenlik taramalarıyla birlikte otoparkların geçici olarak kapatıldığı açıklanırken, araç sahipleri gelişmeleri endişeyle takip ediyor.

İSPARK tarafından işletilen 36 otopark ruhsatları olmadığı gerekçesiyle CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıta ekipleri tarafından kapatıldı.

İSPARK tarafından işletilen 36 otopark ruhsatları olmadığı gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıta ekipleri tarafından kapatıldı. (AA)

Alınan bilgiye göre, İBB Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından, İSPARK tarafından işletilen ve kentin çeşitli ilçelerinde bulunan 36 otoparkın ruhsatı bulunmadığı gerekçesiyle mühürlendiği öğrenildi.

İSPARK tarafından işletilen 36 otopark ruhsatları olmadığı gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıta ekipleri tarafından kapatıldı. (AA)

GİRİŞLER KAPATILDI
Bu kapsamda, 1162 araç kapasiteli Bağcılar Kent Meydanı Zemin Altı Otoparkı, 500 araç kapasiteli Bayrampaşa Arda Turan Katlı Otoparkı, 118 araç kapasiteli Fatih Katlı Otoparkı, 197 araç kapasiteli Ümraniye Haldun Alagaş Katlı Otoparkı, 400 araç kapasiteli Balmumcu Katlı Otoparkı, 581 araç kapasiteli Şişli Zeminaltı Otoparkı'nın girişleri duba, bariyer ve şeritlerle kapatıldı.



İSPARK tarafından işletilen 36 otopark ruhsatları olmadığı gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıta ekipleri tarafından kapatıldı. (AA)



Otoparklarda bulunan araçlar için çıkışların ise açık olduğu gözlendi.

Bağcılar Kent Meydanı Zemin Altı Otoparkının girişinde bulunan dubanın üzerine "Kapalı, mühürlü" yazısının yer aldığı kağıt yapıştırıldığı görüldü.

DEPREM SONRASI GEÇİCİ SÜRE KAPATILDI
İBB, İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından, güvenlik tedbirleri kapsamında bazı İSPARK otoparklarının geçici süreyle hizmete kapatıldığını bildirdi.

İSPARK tarafından işletilen 36 otopark ruhsatları olmadığı gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıta ekipleri tarafından kapatıldı. (AA)

İBB'den yapılan açıklamada, İstanbul Valiliği tarafından İBB'ye iletilen 25 Şubat 2025 tarih ve 841503 sayılı "Yangın Tedbirleri" konulu yazı doğrultusunda, belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazlarda yangın güvenliği açısından gerekli tarama çalışmaları gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Öte yandan, 23 Nisan 2025'te meydana gelen Silivri depremi sonrasında da benzer şekilde hızlı hareket edilerek başlatılan, İBB mülkiyetindeki taşınmazların deprem güvenliği taramaları sürdürülmektedir. Yapılan ilk taramalar sonucunda, güvenlik tedbirleri kapsamında bazı İSPARK otoparkları geçici süreyle hizmete kapatılmıştır. Gerekli önlemlerin alınmasının ardından söz konusu otoparklar kademeli olarak yeniden hizmete açılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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