Motosiklet kullanmak isteyenler için bekledikleri haber geldi.

Resmi Gazete'de yayımlanan "Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"e göre deneyim bakımından en az 2 yıllık B sınıfı geçerli sürücü belgesine sahip olmak, gereken sağlık şartlarını taşımak ve daha önce geriye doğru 5 yıl içinde sürücü belgesi geçici veya daimi olarak geri alınmamış olmak koşulları aranacak.





Belirlenen direksiyon eğitimi dersini tamamlayarak uygulama sınavında başarılı olunması ve buna dair Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen A1 sınıfı sertifikanın sürücü belgesi sistem kayıtlarına işlenmesi halinde her türlü ticari faaliyette kullanılan motosikletler hariç olmak üzere Türkiye sınırları içerisinde A1 sınıfı sürücü belgesi ile kullanılabilen motosikletler de sürülebilecek.



İçişleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlarının birlikte yürütüleceği yönetmeliğe ilişkin şunlar kaydedildi:

"Bu duruma ilişkin olarak sürücü belgesi sistem kayıtlarına gerekli kod eklenir, ayrıca sürücü belgesi üzerine kod yazılmaz. Ancak söz konusu kişiler istemeleri halinde 2 yıl içerisinde sertifikalarını sürücü belgesine işletebilirler. Sistem kayıtlarında bu koda sahip olan kişinin bu fıkrada sayılan şartlardan herhangi birini kaybetmesi ya da 2918 sayılı Kanuna istinaden sürücü belgesinin geçici veya daimi olarak geri alınması halinde başka bir işleme gerek kalmaksızın bu yetkisi trafik kolluğu veya sürücü belgesi vermeye yetkili birimlerce iptal edilir. Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer."

BAKAN YERLİKAYA ŞARTLARI SIRALADI

125 cc'lik motorların B sınıfı ehliyetlerle kullanılabilmesine yönelik çalışmayı hayırlı olsun diyerek duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından düzenlemeden kimlerin yararlanabileceğine ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

🛵 125 cc'ye kadar olan motosikletlerin B sınıfı sürücü belgesi ile kullanılabilmesini sağlayan Yönetmelik değişikliği Bugün 32456 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Bu düzenlemeyle;

✅ 2️⃣ yıllık "B" sınıfı sürücü belgesi olan,

✅ 5️⃣ yıl içinde sürücü belgesi… pic.twitter.com/1jDztXo1nt — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 10, 2024

Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

125 cc'ye kadar olan motosikletlerin B sınıfı sürücü belgesi ile kullanılabilmesini sağlayan Yönetmelik değişikliği Bugün 32456 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Bu düzenlemeyle;

2 yıllık "B" sınıfı sürücü belgesi olan,

5 yıl içinde sürücü belgesi geri alınmamış olan,

Sağlık şartlarını taşıyan,

Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenecek kurallar ve süre içerisinde direksiyon eğitimi alıp, sınavda başarılı olan,

B ve üzeri sınıf sürücü belgesi sahipleri harç ödemeden ve Sürücü Belgelerini değiştirmeden sisteme işlenen şerh ile ticari faaliyette kullanılanlar hariç 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanabilecek

Tüm motosiklet tutkunlarına hayırlı olsun.

Yönetmeliğin çıkması için birlikte çalıştığımız Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki'ye, Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'e ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu'na teşekkür ederim.

Eğitim Güvenli Sürüşün Anahtarıdır.

Lütfen Trafik Kurallarına Uyalım.

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