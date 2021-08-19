60 bin TL indirim! Matrah düzenlemesi otomobilde fiyatları düşürdü! Talepler yüzde 100'den fazla arttı

60 bin TL indirim! Matrah düzenlemesi otomobilde fiyatları düşürdü! Otomotivde uzun süredir beklenen ÖTV oranlarına esas matrah limitleri değişikliği yapıldı. Sıfır otoda matrah yeniden düzenlenince fiyatlar yüzde 3.3 ila yüzde 17 arasında ucuzladı. Fiyatı 320 bin TL'ye kadar olan araçlardaki indirim yaklaşık 60 bin TL'ye kadar çıktı. İşte detaylar...

Otomotivde uzun süredir beklenen ÖTV oranlarına esas matrah limitleri değişikliği yapıldı. Cumhurbaşkanı Kararı ile 1600 cm3 silindir hacmine kadar olan binek otomobillerde yüzde 45 ÖTV oranına esas matrah limiti 85 bin liradan 92 bin liraya yükseltildi. Aynı silindir hacmindeki otomobillerde matrah limiti 85 bin lira ila 130 bin lira arasında olan yüzde 50'lik ÖTV limitinde yer alan motorlu araçların yeni matrah limiti 92–150 bin lira olarak belirlendi. Yeni düzenleme sonrasında anahtar teslimi fiyatları yüzde 3.3 ila yüzde 17 arasında ucuzladı.

HİBRİTLER AVANTAJLI

Motor silindir hacmi 1600-2000 cm3 arasındaki binek otomobillerde, elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kilovatı geçip motor silindir hacmi 1800'ü geçmeyen otomobillerde yüzde 45'lik ÖTV oranına esas 85 bin liraya kadar olan matrah üst limiti 114 bin liraya çıkarıldı. Aynı motor silindir hacmindeki otomobillerde yüzde 50 ÖTV oranına esas 85 bin ila 135 bin lira aralığındaki matrah limitleri de 114-170 bin lira aralığına güncellendi. Yeni oranlar özellikle yerli üretim 1.8 lt motorlu Toyota Corolla Sedan Hybrid modelinde önemli bir avantaj sağlıyor. Fiyatı 354 bin 400 TL olan model, yeni düzenleme sonrasında yüzde 17 ucuzlayıp 59 bin TL daha düşük fiyata 297 bin 900 TL'ye satılacak.

İKİNCİ ELDE DÜŞÜŞ

Yeni düzenlemenin en büyük etkisi pazarın büyük kısmını oluşturan ve anahtar teslimi satış fiyatları 250-320 bin TL arasında değişen modellerde görünecek. Şu anda anahtar teslimi satış fiyatı 320 bin TL'ye kadar olan modeller yüzde 80 ÖTV diliminden yüzde 50 dilimine girip fiyatı yüzde 17 inip yaklaşık 269 bin TL'ye satılacak. Sıfır kilometre otomobil fiyatlarında 40 bin-53 bin TL aralığında yaşanacak düşüşün ikinci el fiyatlarına da yansıyıp fiyatların kademeli olarak ortalama yüzde 10 seviyesine kadar aşağılara çekileceği öngörülüyor.

SATIŞLARA OLUMLU YANSIYACAK

Yapılan düzenlemenin satışlara olumlu yansıyacağının altını çizen Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Başkanı Ali Bilaloğlu, "Dernek olarak bu düzenlemeyi birkaç aydan bu yana talep ediyorduk. Yükselen kurdan dolayı alt ddglime giren model neredeyse kalmamıştı. Pazarı en çok etkileyecek olan bölüm yüzde 50- yüzde 80 ÖTV dilimi geçişi. Matrahına göre araç fiyatlarında yüzde 3 ila yüzde 16 arasında düşüş sağlayacak" açıklaması yaptı.