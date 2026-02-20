Nihat Hatipoğlu ile Sahur 2. Bölüm | 20 Şubat 2026

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerNihat H. Sorularınızı Cevaplıyor VideolarıNihat Hatipoğlu ile Sahur 2. Bölüm | 20 Şubat 2026Nihat Hatipoğlu ile Sahur 2. Bölüm | 20 Şubat 2026Giriş Tarihi: 20 Şubat 2026 09:18 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2026 09:48 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, bu programa özel ekran başındaki izleyicilerin merak ettiği soruları cevaplandırıyor.Bunlar da Var 15:44Video - Başkan Erdoğan: Türkiye'yi terörden kurtarmakta kararlıyız 19.02.2026Perşembe 01:28Nevşehir'de acı veda: Kardeşi, yengesi ve yeğeninin cenaze namazını kıldıran imam fenalık geçirdi 19.02.2026Perşembe 00:54[İzle] Karaman’da korkunç görüntü: 2 ölü | Video 19.02.2026Perşembe 00:57Kuruluş Orhan 16. bölüm fragmanı 19.02.2026PerşembeCANLI YAYIN