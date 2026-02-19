Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, bedduanın İslam'daki yeri ve ilahi adaletin işleyişi hakkında önemli uyarılarda bulunarak, haksızlığa uğrayanların beddua etmek yerine meseleyi "Allah'a havale etmesi" gerektiğini vurguladı.



İşte Hatipoğlu'nun o açıklaması:



"Efendim, lanet en kötü dua, bedduadır. Beddua Peygamberimiz tarafından reddedilmiştir. Çünkü bedduanın en büyük zararı; hak edilmeyen kişiye yapılan beddua geri döner. Bedduayı yapana döner. Sakın beddua etmeyin.

'Hocam çok sıkıldım, beni çok darda bıraktı' (diyorsanız); Allah'a havale et. 'Allah'a havale ettim, seni Allah'a havale ediyorum. Allah'ım, falanca adam bana zulmetti, onu havale ediyorum sana' de. Havale ettin, otur ve seyret; Adalet-i İlahi nasıl tecelli edecek göreceksin.

Sakın Allah'ın adaletinden bizar olma. Sakın Allah'ın adaleti hakkında şüphe içine düşme. Allah sabreder ama ihmal etmez. İmhal eder, ihmal etmez. İmhal eder, ihmal etmez. Ne demek? Mühlet verir, unutmaz.

Ama Allah kul gibi değildir, aciz değildir. Yani böyle kul birdenbire hemen karar verir; Allah öyle değildir. Sabreder, bağlantıyı yapar, hesabı göreceği zaman da hesabını görür, kimsenin yapabileceği bir şey de kalmaz. Cenab-ı Allah bizi her türlü şerden uzak eylesin."