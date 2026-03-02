SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRAMAZANRESMİ İLANLARHaberlerNihat H. Sorularınızı Cevaplıyor VideolarıNihat Hatipoğlu ile Sahur 12. bölüm!Nihat Hatipoğlu ile Sahur 12. bölüm!Giriş Tarihi: 02 Mart 2026 19:00 Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2026 19:01 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Ramazan’ın kalbine yolculuk devam ediyor. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, 2 Mart 2026 tarihli sahur özel yayınının 12. bölümünde, İslam tarihinin eşsiz kıssaları ve gönüllere şifa dualarıyla izleyiciyi sahurun huzurunda buluşturdu.Bunlar da Var 01:16ABD'ye ait savaş uçağı Kuveyt'te düştü 02.03.2026Pazartesi 00:13ABD İran'ın balistik füze rampalarının vurulma anının görüntülerini paylaştı 02.03.2026Pazartesi 00:15İran, İsrail'in Beyt Şemeş kentine saldırı düzenledi: 8 kişi öldü 01.03.2026Pazar 00:22ANKA'ya "İncirlik" soruşturması: Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener gözaltına alındı 01.03.2026PazarCANLI YAYIN