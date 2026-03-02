CANLI YAYIN
Nihat Hatipoğlu ile Sahur 12. bölüm!

Ramazan’ın kalbine yolculuk devam ediyor. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, 2 Mart 2026 tarihli sahur özel yayınının 12. bölümünde, İslam tarihinin eşsiz kıssaları ve gönüllere şifa dualarıyla izleyiciyi sahurun huzurunda buluşturdu.

ABD'ye ait savaş uçağı Kuveyt'te düştü
ABD İran'ın balistik füze rampalarının vurulma anının görüntülerini paylaştı
İran, İsrail'in Beyt Şemeş kentine saldırı düzenledi: 8 kişi öldü
ANKA'ya "İncirlik" soruşturması: Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener gözaltına alındı
