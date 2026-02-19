PODCAST CANLI YAYIN
Sevcan Onar kaybının 12. yılında Müge Anlı'da bulundu

Ümraniye'de 2014'te kaybolan Sevcan Onar'dan haber yok. Ailesi, boşanma aşamasındaki eşine dikkat çekerken; gelen gizemli "sığınma evindeyim" mesajı dosyadaki sırrını koruyor.

