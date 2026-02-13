SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerMüge Anlı ile Tatlı Sert Videoları"Nasreddin Hoca" cinayetinde skandal savunma: Suçu eşine attı!"Nasreddin Hoca" cinayetinde skandal savunma: Suçu eşine attı!Giriş Tarihi: 13 Şubat 2026 15:57 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2026 16:02 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu "Nasreddin Hoca" lakaplı Mehmet Tural’ı öldürdüğünü Müge Anlı’da tüm detaylarıyla anlatan Kenan Yılmaz, ilk duruşmada ifade değiştirdi. Yer gösterme tatbikatına rağmen suçlamaları reddeden sanık, cinayetten eşini sorumlu tuttu.Bunlar da Var 13:36AK Partili Osman Gökçek kürsü işgalinin perde arkasını A Haber'de anlattı: Özgür Özel Silivri'den arayıp "orayı karıştırın" dedi 12.02.2026Perşembe 08:28Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan son yolculuğuna uğurlandı 12.02.2026Perşembe 00:14Kanbolat Görkem Arslan’a son görev! Ebru Şahin’in derin üzüntüsü kameralara böyle yansıdı 12.02.2026Perşembe 00:26Yeşilçam’ın yıldızı Serpil Nur yıllara meydan okuyor! İşte son hali 12.02.2026PerşembeCANLI YAYIN