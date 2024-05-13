Müge Anlı İle Tatlı Sert programında şüpheli şekilde ortadan kaybolan 3 çocuk babası Şaban Ataş aranıyor. Ataş'ın kuzeni şüpheli kayıpta Şaban'ın eşi ve yakın arkadaşı Burhanettin'in parmağı olabileceğine işaret etti. Hakkında çıkan iddialara yanıt veren Burhanettin, Şaban'ın kadın düşkünü olduğunu söyleyerek çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ancak tanıklar, bu durumun asılsız olduğunu Burhanettin'in kadınlara sarkıntılık ettiğini belirtti. Yasak aşk iddialarının dikkat çektiği Şaban Ataş'ın sırlarla dolu kaybında neler yaşandı? Şaban Ataş cinayete mi kurban gitti? Şaban Ataş, eski eş ve yakın arkadaş kurbanı mı oldu?