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Otopside elle boğulduğu belirlendi! Oğlu sokak ortasında amcasını öldürdü, 5 ay sonra ise anne cinayete kurban gitti

Otopside elle boğulduğu belirlendi! Oğlu sokak ortasında amcasını öldürdü, 5 ay sonra ise anne cinayete kurban gitti
14.10.2021 14:36
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Nurgül Hanım'ın olay günü erkek kardeşi ile buluşacağını söyleyen Nurgül Hanım'ın kızı, dayısının annesini aradığını ama annesinin açmadığını, 11.28'de alt komşusunun evden çığlık sesi duyduğunu ama oğlu ile tartışıyor diye düşünüp yukarı çıkmadığını söyledi. Hanımefendi, amcası Dilaver Bey'in kardeşine sıkacakken yanlışlıkla annesine sıktığını belirtti. Nurgül Hanım'ın kız kardeşi ablasının o akşam hep huzursuz olduğunu, hatta acaba babamın yanına ilk kim gidecek diye ölüm hakkında konuştuğunu ifade etti.

Müge Anlı ile Tatlı Sert Videoları
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