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Müge Anlı'nın 1 Haziran yayınını ihbar kabul eden jandarma kaçırılan 16 yaşında Sıla Girgin'i kurtardı

Müge Anlı'nın 1 Haziran yayınını ihbar kabul eden jandarma kaçırılan 16 yaşında Sıla Girgin'i kurtardı
02.06.2020 10:43

Müge Anlı yeniden Atv ekranlarında! Pandemi nedeni ile 2 ay ekranlara ara veren Müge Anlı, kaldığı yerden devam ediyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert'in 1 Haziran tarihli yayınında işlediği Sıla Girgin'in kaçırılma olayı aynı gün jandarma ekiplerinin yayını ihbar kabul etmesiyle son buldu. Jandarma ekipleri yayında kaçırılma olayında ismi geçen kişileri gözaltına alıp verilen ifadeler doğrultusunda Sıla Girgin'i buldu. İşte ayrıntılar...


Müge Anlı ile Tatlı Sert Videoları