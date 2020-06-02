Haberler Video Müge Anlı ile Tatlı Sert Videoları Evlenme vaadiyle dolandırıcılık! Vekalet verdi 900 bin lirasını kaptırdı!

Evlenme vaadiyle dolandırıcılık! Vekalet verdi 900 bin lirasını kaptırdı!

Evlenme vaadiyle dolandırıcılık! Vekalet verdi 900 bin lirasını kaptırdı!
02.06.2020 12:34

Atv ekranlarında canlı yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert 2 Haziran 2020 Salı canlı yayınında; evlenme vaadiyle vekalet verdiği kişi tarafından 900 Bin TL dolandırılan Hatice Akalın yaşadığı ibretlik hikayesini anlattı.


Müge Anlı ile Tatlı Sert Videoları