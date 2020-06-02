Evlenme vaadiyle dolandırıcılık! Vekalet verdi 900 bin lirasını kaptırdı!

02.06.2020 12:34

Atv ekranlarında canlı yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert 2 Haziran 2020 Salı canlı yayınında; evlenme vaadiyle vekalet verdiği kişi tarafından 900 Bin TL dolandırılan Hatice Akalın yaşadığı ibretlik hikayesini anlattı.