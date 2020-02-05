Haberler Video Müge Anlı'da Sihirbaz Dragon turşu bidonuyla dolandırıcılık yapanları ifşa etti! 'Kur'an-ı ters okuyor, 600 rekat namaz kıldırdı' |Video
Müge Anlı'da Sihirbaz Dragon turşu bidonuyla dolandırıcılık yapanları ifşa etti! 'Kur'an-ı ters okuyor, 600 rekat namaz kıldırdı' |Video

Müge Anlı'da Sihirbaz Dragon turşu bidonuyla dolandırıcılık yapanları ifşa etti! 'Kur'an-ı ters okuyor, 600 rekat namaz kıldırdı' |Video

05.02.2020 12:05

Müge Anlı canlı yayınında şoke eden bir dolandırıcılık hikayesi! Üç harfliler, sahte altınlar, define... ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp dosyalar, faili meçhul cinayetler çözülmeye devam ediyor. Canlı yayına çıkan Adile Yeşilgöz ve babası, İhsan Çapar isimli bir şahısın kendilerini dolandırdığını iddia etmişti. Bu iddiaların ardından canlı yayına gelen telefon bağlantılarının ardı arkası kesilmedi. Mardin'den 3 kişi programa bağlanarak, Çapar hakkında ihbarda bulundu. Tüm bu ihbarlardan sonra dolandırıcılık mağdurları 5 Şubat Müge Anlı canlı yayınına katılarak dolandırılma hikayelerini anlattı. Sayıları gittikçe artan mağdurlardan Neytullah Bozkurt, altınlarını ve paralarını evleneceğini düşündüğü kadına verirken, Musa Cihangir ise altın bulmak için harcadığı paraları anlattı. Musa Bey'in İhsan Çapar isimli şahıs hakkında "300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldırdı, Kur'an-ı da ters okuyor" sözleri trajikomik anlara neden oldu. İşte şoke eden Müge Anlı'daki turşu bidonuyla dolandırıcılık hikayesi...


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