Müge Anlı'da cinsel ilişki şoku! 'Zehra Topdağ, yengesi Kadriye ile stüdyodaki o ismi birlikte olurlarken...' 11.03.2020 13:53

Müge Anlı Zehra Topdağ cinayetiyle ilgili ihbarı okudu, herkes şoke oldu! Zehra Topdağ, yengesi Kadriye ile amcasını cinsel ilişkiye girerken gördüğü için mi öldürüldü? Müge Anlı'nın, "Katil içinizden birisi biliyorsunuz değil mi?" dediği Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Akdilek Köyü'nde 25 Ocak 2014 günü işlenen 6 yaşındaki Zehra Topdağ cinayetinde şoke eden ihbar! Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. İşte 11 Ocak Müge Anlı son bölümde yaşanan ve herkesi şoke eden cinsel ilişki ihbarı!