RAMAZAN İMSAKİYE
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53 yaşındaki bakıcı kadının evlilik hayali kötü bitti

53 yaşındaki bakıcı kadının evlilik hayali kötü bitti
29.04.2021 15:20
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Semra Hanım, Mersin'de yaşadığını, Sedat Bey'in dedesi ile tanışmak için Şanlıurfa'ya gittiğini dile getirdi. Müge Anlı Sedat Bey'in TSK ile ilgisi olmadığını açıkladı. Semra Hanım, 3 ay konuştuktan sonra Sedat Bey'in ben gelemeyeceğim diyerek kendisini davet ettiğini, ardından Şanlıurfa'ya gidip yemek yediklerini, Sedat Bey'in birkaç şehirde şirketi ve mal varlığı olduğunu söylediğini, önceden evlendiği bir kadına ev aldığını ve onu geri almak için uğraştığını aktardı. Yaş farkından bahsedince Sedat Bey'in önemsemediğini sözlerine ekledi.


Müge Anlı ile Tatlı Sert Videoları