Müge Anlı canlı yayınında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu! Gözyaşları sel oldu, Azerbaycan unutulmadı...

Müge Anlı Atv canlı yayınında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu ile ekranlara geldi. Canlı yayında İstiklal Marşı ve 10. Yıl Marşı okundu. Müge Anlı ve 12 sezondur birlikte çalıştığı ekip arkadaşları Prof. Dr. Arif Verimli, Avukat Rahmi Özkan ve Ali Tıp Uzmanı Şevki Sözen, Cumhuriyet'imizin 97. yılını gözyaşları ve hüzün içinde kutladı. Duygu geçişlerinin yaşandığı Müge Anlı canlı yayınında Ermenistan tarafından kalleş saldırıya uğrayan Azerbaycan da unutulmadı.

Cumhuriyet 97 yaşında! 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanıyla Türk milletinin tarihinde yeni bir devrin kapıları açıldı ve "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir" sözü, devlet yönetiminde en belirgin şekliyle yerini aldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bizlere armağan ettiği yönetim şekli Cumhuriyet, yeni yaşını kutluyor.

Müge Anlı Atv canlı yayınında hafta içi her gün sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programını açarken büyük bir coşku yaşandı. 10. Yıl Marşı okunarak başlayan yayında, Müge Anlı, Rahmi Özkan, Arif Verimli ve Şevki Sözen duygusal anlar yaşadı. cUMHURİYET'İN 97. yılında Müge Anlı ailesi Azerbaycan'ı da unutmadı. İşte Müge Anlı'nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sözleri...

"Cumhuriyet'imizin 97. yılı kutlu olsun. 97 yıl önce bugün, milli mücadelemiz milliyetle taçlandı. Bizlere işgal edilmiş bir vatanda bağımsız bir ülke elde eden başta uu önderimiz m k atatürk omlak üzere kahraman silah arkadaşlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz. Cumhuriyetimizin 97 yıl dönümünde bir kez daha minnettarız."

"İNŞALLAH AZERBAYCAN BAYRAKLARI İLE O GÜNÜ DE BURADA KUTLAYALIM"

Müge Anlı ve ekibi Azerbaycan'ı unutmadı. Anlı, "Bizi Azerbaycan'dan izleyen sevgili vatandaşlarımız! İnşallah sizin de haklı mücadelenizin başarıyla taçlandığını yine bu stüdyoda rabbim bize kutlamayı nasip etsin. İnşallah Azerbaycan bayrakları ile o günü de burada kutlayalım." dedi.