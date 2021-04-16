RAMAZAN İMSAKİYE
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13 ve 15 yaşındaki iki arkadaş bulundu

13 ve 15 yaşındaki iki arkadaş bulundu
16.04.2021 12:26
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Fatma Hanım, oğlunun kendisini arayıp İstiklal Caddesi'nden gelip bizi al dediğini anlatarak Müge Anlı'ya teşekkür etti. Mine Hanım ise sağlık sorunları nedeni ile kızını evde beklerken Yaren annesinin yanına gitti. Mine Hanım ile Yaren sarılırken Mine Hanım gözyaşlarına boğuldu ve baygınlık geçirdi. Müge Anlı'ya teşekkürlerini sunan Mine Hanım, hep programı izlerken bir gün Müge Anlı ile tanışmak için programa çıkmak istiyordum ama böyle bir şey için değil dedi. Mine Hanım'ın komşuları Müge Anlı'ya sevgilerini sundu.


Müge Anlı ile Tatlı Sert Videoları