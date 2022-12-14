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Müge Anlı’da akılalmaz olay! Emine Özkan çeyrek asırlık ailesini bırakıp 7 çocuk babası adama kaçtı

Müge Anlı’da akılalmaz olay! Emine Özkan çeyrek asırlık ailesini bırakıp 7 çocuk babası adama kaçtı
14.12.2022 18:34 - Son Güncelleme: 14.12.2022 18:35

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ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında akılalmaz bir olay yaşandı. 25 yıllık eşini ve 4 evladını geride bırakıp TikTok’ta tanıştığı 7 çocuk babası Battal’a kaçan Emine Özkan, canlı yayında ailesiyle yüzleşti. Emine Özkan’ın verdiği yanıtlar hem çocuklarını hem de izleyenleri çileden çıkardı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan olayla ilgili “Bunlar nasıl anne”, “Allah akıl fikir versin”, “Ar, haya, edep, utanma kalmadı maalesef” yorumları yapıldı. Öte yandan Emine Özkan’ın küçük oğlu Kemal’ın canlı yayındaki halleri yürek burktu. İşte olayın detayı ve canlı yayında yaşananlar...

Müge Anlı ile Tatlı Sert Videoları
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