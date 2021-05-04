RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Müge Anlı ile Tatlı Sert Videoları Müge Anlı ile Tatlı Sert 4 Mayıs 2021 BUGÜN BÖLÜM TEKRARI İZLE! Canlı yayında ortalık karıştı! 1 ölüm 1 kayıp...

Müge Anlı ile Tatlı Sert 4 Mayıs 2021 BUGÜN BÖLÜM TEKRARI İZLE! Canlı yayında ortalık karıştı! 1 ölüm 1 kayıp...

Müge Anlı ile Tatlı Sert 4 Mayıs 2021 BUGÜN BÖLÜM TEKRARI İZLE! Canlı yayında ortalık karıştı! 1 ölüm 1 kayıp...
04.05.2021 10:44
Ana Sayfa 00:49
Hücre evinde paketlendi!...
Ana Sayfa 00:33
Haseki'de tramvay durağında...
Ana Sayfa 00:19
Kısa Çalışma ve İşsizlik...
Ana Sayfa 01:45
Marketlerde hangi ürünler...
Ana Sayfa 02:42
Bin lira kredi aldı eşini de...
Ana Sayfa 00:19
Galatasaray'ı sarsan ölüm!
Ana Sayfa 00:39
Kovid-19'un yeni üssünde...
Ana Sayfa 01:10
Yunanistan'ın bu anlaşmayı...
Ana Sayfa 02:28
Tam kapanmada "pes" dedirten...
Ana Sayfa 00:32
Marketlere satış yasağı!...
Ana Sayfa 01:33
#20liyaşlarchallenge akımına...
Ana Sayfa 01:05
Türkiye'yi şahlandıracak...

Müge Anlı ile Tatlı Sert 4 Mayıs 2021 BUGÜN BÖLÜM TEKRARI İZLE! Müge Anlı canlı yayını karıştı! 8 yıl önceki Nezen Germiyen cinayeti ve Lütfiye Gündüz'ün kaybında Atv canlı yayınında şoke eden anlar yaşandı. İki olayla ilgili ardı arkası kesilmeyen iddialar ortaya atılınca taraflar arasında gerilim arttı. 'Ben hala burada neden duruyorum anlamadım' diyen Mustafa Destebaşı'nın sözlerine tahta üzerinde yazarak yanıt veren Müge Anlı'nın gerçekleri ortaya çıkartması ile baş şüpheli Mustafa Bey çelişkili ifadeler verdi. Öfkelenerek Lütfiye Hanım'ın yakınıyla tartışmaya başlayan Destebaşı, sözleriyle karşısındakini çileden çıkarttı. Gergin anlara sahne olan taraflar iddialarıyla herkesi şoke etti. Kaybolduğunda 40 yaşında olan Lütfiye Gündüz ile 2013 yılında Müge Anlı'da işlenen Nezen Germiyen cinayeti arasında adı geçen kilit isim ise Ahmet Taşkın!


Müge Anlı ile Tatlı Sert 4 Mayıs 2021 BUGÜN BÖLÜM TEKRARI İZLE!

Müge Anlı ile Tatlı Sert Videoları