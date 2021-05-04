Müge Anlı ile Tatlı Sert 4 Mayıs 2021 BUGÜN BÖLÜM TEKRARI İZLE! Canlı yayında ortalık karıştı! 1 ölüm 1 kayıp...

Müge Anlı ile Tatlı Sert 4 Mayıs 2021 BUGÜN BÖLÜM TEKRARI İZLE! Müge Anlı canlı yayını karıştı! 8 yıl önceki Nezen Germiyen cinayeti ve Lütfiye Gündüz'ün kaybında Atv canlı yayınında şoke eden anlar yaşandı. İki olayla ilgili ardı arkası kesilmeyen iddialar ortaya atılınca taraflar arasında gerilim arttı. 'Ben hala burada neden duruyorum anlamadım' diyen Mustafa Destebaşı'nın sözlerine tahta üzerinde yazarak yanıt veren Müge Anlı'nın gerçekleri ortaya çıkartması ile baş şüpheli Mustafa Bey çelişkili ifadeler verdi. Öfkelenerek Lütfiye Hanım'ın yakınıyla tartışmaya başlayan Destebaşı, sözleriyle karşısındakini çileden çıkarttı. Gergin anlara sahne olan taraflar iddialarıyla herkesi şoke etti. Kaybolduğunda 40 yaşında olan Lütfiye Gündüz ile 2013 yılında Müge Anlı'da işlenen Nezen Germiyen cinayeti arasında adı geçen kilit isim ise Ahmet Taşkın!

Müge Anlı ile Tatlı Sert 4 Mayıs 2021 BUGÜN BÖLÜM TEKRARI İZLE!