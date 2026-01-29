Haberler Müge Anlı ile Tatlı Sert Videoları Gökhan Pehlivan ve Anne Fatma Arasında Para Kavgası

Gökhan Pehlivan ve Anne Fatma Arasında Para Kavgası

Giriş Tarihi: 29 Ocak 2026 15:14

Sağlıklı kararlar alamadığı iddia edilen Eylül Zeybek olayında sular durulmuyor. Yayında Eylül'ün annesinden borç aldığını kabul eden Gökhan Pehlivan, ödeme şekli ve miktar konusunda aileyle birbirine girdi. Kameralar kapandıktan sonra ise tansiyon doruğa çıktı.

Gökhan Pehlivan sağlıklı kararlar alamayacağı düşünülen Eylül Zeybek'in ailesiyle yayında yüzleşti. Anne Fatma Hızlı'dan borç aldığını kabul ederken rakam ve ödeme konusunda anlaşmazlık vardı. Yayın sonrası tansiyon yükseldi. Fatma Hanım, arabayı değil altınlarını istiyordu. Gökhan Pehlivan ise bunu kabul etmedi.