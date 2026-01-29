PODCAST CANLI YAYIN
Gökhan Pehlivan ve Anne Fatma Arasında Para Kavgası

Gökhan Pehlivan ve Anne Fatma Arasında Para Kavgası

Sağlıklı kararlar alamadığı iddia edilen Eylül Zeybek olayında sular durulmuyor. Yayında Eylül'ün annesinden borç aldığını kabul eden Gökhan Pehlivan, ödeme şekli ve miktar konusunda aileyle birbirine girdi. Kameralar kapandıktan sonra ise tansiyon doruğa çıktı.

Gökhan Pehlivan sağlıklı kararlar alamayacağı düşünülen Eylül Zeybek'in ailesiyle yayında yüzleşti. Anne Fatma Hızlı'dan borç aldığını kabul ederken rakam ve ödeme konusunda anlaşmazlık vardı. Yayın sonrası tansiyon yükseldi. Fatma Hanım, arabayı değil altınlarını istiyordu. Gökhan Pehlivan ise bunu kabul etmedi.

Bunlar da Var

Altındağ'da kanlı pusu: 2 ölü 1 yaralı
Altındağ'da kanlı pusu: 2 ölü 1 yaralı
Bursa’da araç magandaları: Park halindeki otomobilleri hedef aldılar
Bursa’da araç magandaları: Park halindeki otomobilleri hedef aldılar
Son dakika: 7 çocuk annesine sokak ortasında infaz!
Son dakika: 7 çocuk annesine sokak ortasında infaz!
Adıyaman’da inşaatta feci ölüm: Duvarla makine arasında can verdi!
Adıyaman’da inşaatta feci ölüm: Duvarla makine arasında can verdi!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle