Gökhan Pehlivan ve Anne Fatma Arasında Para Kavgası
Sağlıklı kararlar alamadığı iddia edilen Eylül Zeybek olayında sular durulmuyor. Yayında Eylül'ün annesinden borç aldığını kabul eden Gökhan Pehlivan, ödeme şekli ve miktar konusunda aileyle birbirine girdi. Kameralar kapandıktan sonra ise tansiyon doruğa çıktı.
