9 aylık hamile Fatma İnik nerede? Acılı eşten gözyaşları içinde çağrı: "Ne olur bulunsun!"

9 aylık hamile Fatma İnik nerede? Acılı eşten gözyaşları içinde çağrı: "Ne olur bulunsun!"

Konya'da yaşayan Ramazan İnik, 5 ay önce evi terk eden ve şu an doğumuna günler kalan 9 aylık hamile eşi Fatma İnik'i arıyor. Eşinin ve doğmamış bebeğinin hayatından endişe eden çaresiz kocanın çağrısı tüm Türkiye'yi derinden sarstı.

Ramazan İnik 5 ay önce Konya'daki evini terk eden 38 yaşındaki karısı Fatma İnik'i arıyor... Eşinin evden ayrıldığında hamile olduğunu söyleyen adam hayatından endişe ettiğini bulunmasını istediğini söyledi.

