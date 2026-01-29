Haberler Müge Anlı ile Tatlı Sert Videoları 9 aylık hamile Fatma İnik nerede? Acılı eşten gözyaşları içinde çağrı: "Ne olur bulunsun!"

9 aylık hamile Fatma İnik nerede? Acılı eşten gözyaşları içinde çağrı: "Ne olur bulunsun!"

Giriş Tarihi: 29 Ocak 2026 14:03

Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu

Konya'da yaşayan Ramazan İnik, 5 ay önce evi terk eden ve şu an doğumuna günler kalan 9 aylık hamile eşi Fatma İnik'i arıyor. Eşinin ve doğmamış bebeğinin hayatından endişe eden çaresiz kocanın çağrısı tüm Türkiye'yi derinden sarstı.

Ramazan İnik 5 ay önce Konya'daki evini terk eden 38 yaşındaki karısı Fatma İnik'i arıyor... Eşinin evden ayrıldığında hamile olduğunu söyleyen adam hayatından endişe ettiğini bulunmasını istediğini söyledi.