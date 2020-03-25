Binali Yıldırım'ın acı günü! Kayınvalidesi Havva Yıldırım toprağa verildi

Eski TBMM Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın dün vefat eden kayınvalidesi Havva Yıldırım bugün düzenlenen törenle toprağa verildi. Çengelköy Mezarlığı'nda düzenlenen törende koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler dikkat çekti.
AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ın 88 yaşında vefat eden annesi Havva Yıldırım, Çengelköy'de aile kabristanında toprağa verildi.
Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ın, 88 yaşında vefat eden annesi Havva Yıldırım için dün Çengelköy'deki Kerem Aydınlar Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
Havva Yıldırım, kılınan cenaze namazının ardından Çengelköy Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.
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