4 aydır kayıptı! Rabia Körismail Ordu Ünye’de ortaya çıktı: ‘Aileme dönmeyeceğim!'

33 yaşındaki yüzde yetmiş engelli Rabia Körismail, Ordu Ünye'de bulundu! 4 ay önce sosyal medyadan tanıştığı Mustafa Atasoy'un yanında olan Rabia Körismail'in bugün evleneceği öğrenildi. Görüntülü aramayla yayına bağlanan Rabia Körismail'in ailesine dönmeyeceğini söyledi.

