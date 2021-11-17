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MADO'nun sahibi ''Ben Çinliyim'' videosu izle! Uygur Türklerine salon vermeyen Mado'ya boykot! Mehmet Sait Kanbur kimdir?

MADO'nun sahibi ''Ben Çinliyim'' videosu izle! Uygur Türklerine salon vermeyen Mado'ya boykot! Mehmet Sait Kanbur kimdir?
17.11.2021 10:32
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Sosyal medya platformlarında MADO boykot hasthagiyle binlerce paylaşım yapıldı. Sosyal medyadaki bir röportajında Mehmet Sait Kanbur'un "Beyler ben Çinliyim. İnsanın iki tane vatanı olur. Bir doğduğu yer, bir de doyduğu yer. Ben bugün Çin'de karnımı doyuruyorsam Çinliyim" sözleri tepki topladı. Uygur Türklerinin etkinliklerini de Çin Çin Peki, MADO kimin, sahibi kimdir? MADO boykot olayı nedir? MADO sahibi ne dedi? Çin açıklaması nedir? İşte detaylar...

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Sosyal medyadaki bir röportajında Mehmet Sait Kanbur'un "Beyler ben Çinliyim. İnsanın iki tane vatanı olur. Bir doğduğu yer, bir de doyduğu yer. Ben bugün Çin'de karnımı doyuruyorsam Çinliyim" sözleri tepki topladı. Uygur Türklerinin etkinliklerini de Çin Çin Peki, MADO kimin, sahibi kimdir? MADO boykot olayı nedir? MADO sahibi ne dedi? Çin açıklaması nedir? İşte detaylar...

MADO KİMİN, SAHİBİ KİMDİR?

MADO'nun sahibi Mehmet Sait Kanbur'dur. Yaptığı açıklamalarla ve Uygur Türklerinin toplantısını son anda iptal ettirdiği iddiasıyla sosyal medyada büyük tepki toplamıştır.

İşte Mado hakkında;

MADO HAKKINDA

MADO, Türkiye'de yaklaşık 300, dünya çapında birçok ülkede satış noktası bulunan bir Türk dondurma ve pasta markasıdır. Marka adını iki kelimeden alır: Firmanın kurulduğu şehrin eski adı olan "Maraş" ve "Dondurma".

1850 yılında Yaşar Kanbur tarafından kurulmuştur. Dondurma dükkanı 1991'den sonra zincir haline geldi. Türkiye'de 305'ten fazla restoran ve kafeye sahip olup ayrıca Melbourne ve Sidney, Avustralya; Hollanda, Dubai, Beyrut, Güney Kore, Kıbrıs, Çin, Tayvan, Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan, Bahreyn, Malezya, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Irak, Yunanistan, Kuzey Kıbrıs, Irak, Rusya, Bulgaristan, Gürcistan ve Berlin'de şubeleri bulunmaktadır.

UYGUR TÜRKLERİNİN TOPLANTISINI SON ANDA İPTAL ETTİRDİ

Etkinliğin düzenleyicilerinden Doç. Dr. Erkin Emet, basın açıklamasının Mado'nun sahibi Mehmet Kanbur'un telefonuyla iptal edildiğini iddia etmişti.

Emet, yaptığı açıklamada, "Öğrendiğimize göre Mado'nun patronu Mehmet Kanbur Dubai'den telefon açıp, 'Bizim şubemizde Uygurların etkinliği yapılmasın, Çin'deki işlerimiz zarar görür' demiş" şeklinde konuşmuştu.

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