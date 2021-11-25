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Kadıköy metrosunda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu: ''Toplu ihmal eksikliği''

Kadıköy metrosunda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu: ''Toplu ihmal eksikliği''
25.11.2021 10:45 - Son Güncelleme: 25.11.2021 10:47
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Kadiköy - Tavşantepe metrosunda bıçaklı kişinin tehditler savurduğu kadın açıklamalarda bulundu. Annesiyle yolculuk ederken bıçaklı kişinin tehdidiyle karşılaştıklarını belirten 26 yaşındaki Senanur Damgacı, Tekvandocuyum. Kendime güvendim ama o sırada çok korktuk dedi. Ayrıca metrodaki güvenlik önlemlerindeki eksiklere yönelik açıklamalarda bulunan genç kadın, ''Gerekli önlemleri almayan yetkililerden şikayetçi oldum ve olmaya devam edeceğim ayrıca bunların toplu ihmal eksikliğinden olduğunu düşünüyorum'' dedi.

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