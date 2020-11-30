Maria ile Mustafa 14. bölüm fragmanı izle: "Bir mezarı bile yok..."

Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen Maria ile Ürgüp'ün tanınmış ailesinin veliahtı olan Mustafa'nın aşk hikayesini konu alan dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Maria ile Mustafa 14. yeni bölüm fragmanında Mustafa'ya zorlu bir düşman geliyor. Yakışıklı oyuncu Ceyhun Mengiroğlu, Maria ile Mustafa yeni bölüm fragmanında Görkem karakteri ile şimdiden merak uyandırdı.

Maria ile Mustafa dizisi eşsiz güzelliğiyle büyüleyen Nevşehir ilinde Ürgüp, Göreme ve Kapadokya'da çekiliyor. Romantik dram türündeki Maria ile Mustafa dizisinin başrollerini Hilmicem İntepe ve Jessica May paylaşıyor. Atv'nin pazar akşamlarının vazgeçilmez dizisi Maria ileMustafa oyuncu kadrosuna Görkem karakteri ile dahil olan yeni isim, yakışıklı oyuncu Ceyhun Mengiroğlu...

MARIA İLE MUSTAFA'DA ZORLU DÜŞMAN GÖRKEM!

Atv ekranlarının sevilen dizisi Maria ile Mustafa'ya Ceyhun Mengiroğlu dahil oldu. Görkem karakteriyle diziye 14. bölümde katılan başarılı oyuncunun, yeni bölüm tanıtımlarında görülmesi sosyal medyada merak uyandırdı.

Kapadokya'da olduğu için mutlu olduğunu söyleyen Mengiroğlu; "Maria ile Mustafa severek takip ettiğim bir diziydi. Bu diziye böyle güzel bir karakter ile katıldığım için heyecanlıyım. Görkem karakteri, Candemirler'e zor zamanlar yaşatacak gibi duruyor" dedi.

MARİA İLE MUSTAFA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mustafa, Maria'nın kendisine öfkelenip bebeği aldırdığını ve memleketine döneceğini öğrenir. Bu durumdayken Maria'yı affedebilecek midir? Nadire, Nihat'ın kendisinden uzaklaşma sebebinin hastalık olduğunu öğrenir. Nihat'ın verdiği tepki ise Nadire'nin yıkımına sebep olur.

Nisan, Rüzgar'la evlenip Yalçınoğlu Konağı'na yerleşmişken hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaşacaktır. Bu evlilik için ailesini bile karşısına alan Nisan bu evde yaşadığı şeylere dayanabilecek midir?

Boşanmayı kabul etmek zorunda kalan Gonca, Maria'ya iyice bilenmiştir. Onun ortadan kalkmasını istemektedir. Gonca'nın Galip'le yaptığı tehlikeli plan nelere mal olacaktır?

Mustafa'ya iyice düşman belleyen Galip ise bu kez çok daha büyük oynayacaktır. Maria ile Mustafa'nın en mutlu gününü cehenneme çeviren bu plan, herkes için büyük bir travmaya sebep olur.