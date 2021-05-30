Maraşlı 20. bölüm 2. fragmanı izle yayınlandı! "Mahur'un adını öyle kafanıza göre ulu orta yerde kullanmamanızı tavsiye ederim!"

Başrollerini Alina Boz ile Burak Deniz’in üstlendiği, Atv’nin sevilen dizisi Maraşlı son bölümüyle nefes kesti. Reyting rekortmeni dizinin yayınlanan 20. bölüm 2. fragmanı ise izleyicinin heyecanını kat kat artırdı. "Mahur'un adını öyle kafanıza göre ulu orta yerde kullanmamanızı tavsiye ederim!" sözleri merakla beklenen fragmana damga vurdu. İşte Maraşlı 20. bölüm 2. fragmanı…

Maraşlı ve Mahur birbirlerine özlemlerini ifade ederler. Maraşlı, Mahur'un Savcı ile samimiyetini sorgular. Maraşlı, Savcı Tolga'dan, Mahur da Dilara' dan rahatsız olur. Fuad, Maraşlı'yı Mahur'a yalan söylememesi konusunda uyarır. Mehmet İnce olduğunu Mahur'a anlatması gerektiğini söyler. Maraşlı, Mahur'a Mehmet İnce kimliğini itiraf edebilecek midir?

Savcı Tolga; Savaş ve Maraşlı'yı sorguya çağırır. Maraşlı ve Savaş uzun zaman sonra ilk kez karşı karşıya gelir. Savcı, ikisine de Mehmet İnce'yi sorar. Mehmet İnce'ye önce kim ulaşacaktır? Savcı Tolga'mı yoksa Savaş mı?

Maraşlı, Necati'den öğrendiği Hurdacı'ya ulaşmak için Fuad ile bir plan yapar ve 10 Milyon Dolar temizlenecek para var diye haber salarlar. Hurdacı, adamlarından Fuad'ın aklamak istediği miktarı duyar ve buluşma ayarlar. Hurdacı buluşmaya gitmez, adamlarını gönderir. Maraşlı, Hurdacı'ya ulaşabilecek midir?

Hurdacı, Maraşlı'nın peşinde olduğunun farkındadır. Savaş; Hurdacı'yı, Maraşlı'ya ispiyonlayan kişinin Necati olduğuna emindir. Hurdacı, Savaş'a Necati'yi öldürme emri verir. Savaş'ın adamları Necati'nin peşine düşer. Necati, ikinci kez ölümden kurtulmayı başarabilecek midir?