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Maraşlı 13. bölüm fragmanı: "Bir sırrım var gardaş sırtımda yük, kalbimde acı..."

Maraşlı 13. bölüm fragmanı:
09.04.2021 16:41
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Maraşlı 13. bölüm 2. fragmanı
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Başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz’un üstlendiği Maraşlı dizisi son bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitledi. Atv’nin sevilen dizisi Maraşlı’nın 13. Bölüm fragmanı ise heyecanı arttırdı. İşte pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi Maraşlı’nın yeni bölüm fragmanı…


Maraşlı ve Mahur uzun zaman sonra ilk kez bir araya gelir. Aralarında yaşanan hesaplaşmada, Maraşlı'nın bunca zamandır nerede olduğunu soran Mahur, Maraşlı'nın elini kana bulamasından rahatsız olur. Ama bu hesaplaşmanın asıl konusu birbirlerine kavuşamamalarıdır. Maraşlı, Mahur ile ilişkisi ile ilgili nasıl karar alacaktır?

İlhan, Necati'ye şirketin el değiştirdiğini anlatır. Necati, İlhan'a Aziz'in her şeyi bilmesi gerektiğini söyler. İlhan, Aziz'e her şeyi anlatabilecek gücü bulabilecek midir? Aziz, şirketi kaybettiğini öğrenirse tepkisi ne olacaktır?

Türel Ailesi, Mahur'un sergisine gidecekleri sırada aldıkları haberle Mahur'un hayatının yine tehlikede olduğunu öğrenir. Maraşlı, Mahur'un başına gelebilecek tehlikeye karşı sergiye gider. İlhan'ın peşinde olan Behram, İlhan'a iki saat içinde teslim olmaz ise Mahur'u ve tüm sergidekileri öldürüleceğini söyler. Maraşlı sergidekileri koruma altına alırken Nevzat bombayı uzaktan patlatacak kişinin peşine düşer. Olayların kontrolden çıkmasıyla gözler Maraşlı'ya çevrilir. Maraşlı, Mahur ve sergiye gelen konukların hayatını nasıl kurtaracaktır?

Maraşlı Videoları